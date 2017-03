Die Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG wurde 1875 gegründet und baute 1886 das erste Motorboot der Welt. Hauptsitz ist in Bremen-Vegesack.

Zur Firmengruppe gehören sieben weitere Standorte in Rendsburg (Schleswig-Holstein), Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) Wilhelmshaven, Lemwerder und Berne in Niedersachsen, Bremen-Aumund und Hamburg sowie die Peene-Werft in Wolgast.

Blohm+Voss mit Hauptsitz in Hamburg-Steinwerder am Süd­ufer der Norderelbe wurde 1877 gegründet. Sie ist die letzte große Werft im Hamburger Hafen. Am 11. November 2016 wurde sie von der Lürssen-Gruppe übernommen.