Abstimmung im Bundestag

Mehrheit für Digitalpakt steht

Der Bundestag stimmt heute über den Digitalpakt ab. Die Chancen für eine Zweidrittelmehrheit sind gut. Doch die eigentliche Arbeit beginnt erst.

BERLIN taz | Gerade mal 21 Minuten brauchte der Vermittlungsausschuss am Mittwochabend, um dem Kompromiss zur Grundgesetzänderung zuzustimmen. Damit ist auch endlich der Weg frei für den Digitalpakt, über den Schulen mit Laptops, WLAN und Lernplattformen ausgestattet werden sollen. In diesem Tempo soll es am Donnerstag weitergehen. Gegen halb zwei stimmt auch der Bundestag über die Grundgesetzänderung ab – ohne Aussprache, in namentlicher Abstimmung. Zwei Drittel der Abgeordneten müssen der Verfassungsänderung zustimmen.

Politiker von Union und SPD äußerten sich vor der Sitzung bereits erfreut über den gefundenen Kompromiss. „Der Bund hat sich damit durchgesetzt, dass Finanzmittel zusätzlich gezahlt werden müssen und er hat gewisse Kontrollrechte“, so der digitalpolitische Sprecher der Union, Tankred Schipanski, zur taz. Die Länder müssten nun Qualität, Transparenz und Vergleichbarkeit im Bildungswesen liefern.

Auch der Koalitionspartner SPD ist zufrieden. „Mit dem Digitalpakt kann der Bund nun die Schulen und die Schulträger unmittelbar unterstützen“, meint der bildungspolitische Sprecher der SPD, Oliver Kaczmarek. Er sieht das als Auftakt für mehr Kooperation von Bund und Ländern im Bereich Bildung.

Da Union und SPD zusammen nicht über die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag verfügen, sind sie auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, und FDP-Fraktionschef Christian Lindner hatten am Mittwochabend gleich nach Sitzung des Ausschusses in einem gemeinsamen Statement schon ihre Zustimmung bekundet. Und sich gegenseitig auf die Schultern geklopft: „Wenn Freie Demokraten und Grüne kooperieren, kann man Gutes bewirken“, so Lindner.

FDP und Grüne mit gemeinsamem Anliegen

FDP und Grüne im Bundestag hatten sich zusammen dafür stark gemacht, dass der Bund auch Personal und nicht nur „Kabel und Beton“ finanzieren darf. Für einen begrenzten Zeitraum ist das nun laut Kompromiss möglich, so können etwa mit dem Geld aus dem Digitalpakt auch Systemadministratoren zur Wartung der neuen digitalen Infrastruktur befristet angestellt werden.

Im Vermittlungsausschuss hatten Bund und Länder darum gerungen, wie viel Einfluss der Bund im Gegenzug für finanzielle Hilfen an die Länder nehmen darf. Die vom Bundestag verabschiedete Grundgesetzänderung, wonach die Länder Finanzhilfen des Bundes in mindestens gleicher Höhe bezuschussen hätten müssen, hatte die Länder so geärgert, dass sie den Gesetzentwurf aus dem Bundestag im Bundesrat im Dezember ablehnten.

Die jeweils 16 Vertreter, die Bundestag und Bundesrat in den Ausschuss entsenden, haben nun einen Kompromiss gefunden, dem sich laut Deutscher Presse-Agentur alle Ausschussmitglieder mit Ausnahme der AfD anschlossen. „Der Vertreter der AfD-Bundestagsfraktion in der Arbeitsgruppe stellt fest, dass er sich nicht an der Diskussion beteiligt habe“, zitiert Spiegel Online aus dem Protokoll.

„Zusätzliche“ Finanzhilfen vom Bund

Der Kompromiss sieht vor, dass der Bund Finanzhilfen „zusätzlich“ zur Verfügung stellt. Welchen Anteil die Länder beitragen, wird – wie bereits jetzt üblich – von Fall zu Fall ausgehandelt. Für den Digitalpakt gilt beispielsweise, dass der Bund 90 Prozent der Kosten trägt, nämlich 5 Milliarden Euro, die Länder steuern 10 Prozent bei.

Außerdem gelten im Bildungsbereich schwächere Kontrollrechte des Bundes als in anderen Bereichen. Gewisse Rechte haben ihm die Länder aber zugestanden. „Der Bund hat das Recht zu prüfen, was mit dem Geld passiert“, meint Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Linke, zur taz.

Das Ansinnen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), der Bund solle den Ländern ungeprüft einen höheren Anteil am Umsatzsteueraufkommen zur Verfügung stellen, die ihrerseits wiederum zusagen, dass Geld unter anderem in Bildung zu investieren, fand keine Mehrheit.

„Natürlich auch ein Stück Symbolpolitik“

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, würde am liebsten sofort loslegen. „Jetzt können wir dafür sorgen, dass digitale Bildung in den Schulen ankommt“, meinte sie am Mittwochabend. Mitte März muss aber zunächst der Bundesrat zustimmen – ebenfalls mit Zweidrittelmehrheit.

Dass über den Digitalpakt nun mit einem Schlag der beträchtliche Rückstand bei der Digitalisierung beseitigt wird, den deutsche Schulen etwa gegenüber den schwedischen aufweisen, ist indes nicht zu erwarten.

Dazu ist auch die im ersten Moment imposante Summe von 5 Milliarden Euro zu gering. Thüringen etwa stehen jährlich 27 Millionen Euro Digitalpakt-Gelder zu – bei einem Bildungsetat von 1,6 Milliarden Euro sind das nicht mal zwei Prozent. „Natürlich ist der Digitalpakt auch ein Stück Symbolpolitik“, sagt Ramelow daher. Aber er sei ein gutes Symbol und nehme die Länder in die Pflicht. „Wir werden uns anstrengen müssen, dass wir in den nächsten Jahren noch wesentlich mehr Geld drauflegen.“