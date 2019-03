Abstimmung im US-Senat

Gegen US-Militärhilfe im Jemen

Der US-Senat will ein Ende der Militärhilfe für den von Saudi-Arabien geführten Bürgerkrieg im Jemen. Trump kündigt Widerstand gegen die geplante Resoultion an.

WASHINGTON ap | Der US-Senat will ein Ende der amerikanischen Unterstützung für den von Saudi-Arabien geführten Militäreinsatz im Jemen erzwingen. Am Mittwoch votierte die von den Republikanern dominierte Kammer für eine Resolution, die die US-Militärhilfe stoppen soll. Nun geht die Vorlage an das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus, wo eine Zustimmung als sicher gilt.

Mit dem Votum begibt sich der Kongress auf einen Kollisionskurs mit Präsident Donald Trump, der schon mit einem Veto gedroht hat. Angestoßen wurde die Initiative von den Senatoren Bernie Sanders und Mike Lee. „Das Ganze läuft darauf hinaus, dass die Vereinigten Staaten keinen katastrophalen Krieg unterstützen sollten, der von einem despotischen Regime mit einer unverantwortlichen Außenpolitik geführt wird“, erklärte Sanders. Die Einbindung der USA sei zudem vom Kongress nicht autorisiert worden und daher verfassungswidrig.

In einer Reaktion auf das Senatsvotum sprach das Weiße Haus von einer fehlerhaften Grundlage für die Resolution. Sie untergrabe zudem den Kampf gegen Extremismus. Die US-Unterstützung für die Saudis komme keiner Beteiligung an feindseligen Akten gleich. Die Jemen-Resolution verfolge das Ziel, sich über Trumps Autorität als Oberkommandierender hinwegzusetzen, hieß es weiter.

Mit der Initiative im Senat soll die seit Jahrzehnten bestehende War Powers Resolution wirksam werden, die Befugnisse des Präsidenten begrenzt, die USA ohne Kongresszustimmung in einen bewaffneten Konflikt hineinzuziehen. Im Dezember votierte der Senat für eine ähnliche Resolution zum Stopp der Militärhilfe für die saudische Militäraktion im Jemen, doch griff das damals noch von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus die Vorlage nicht auf.

Der Jemen-Konflikt entzündete sich an der Einnahme der Hauptstadt Sanaa durch die vom Iran gestützten, schiitischen Huthi-Rebellen 2014. Dabei wurde damals die international anerkannte Regierung verdrängt. Seit 2015 bekämpft eine von Saudi-Arabien befehligte Militärkoalition die Huthis. Tausende Menschen sind in dem Krieg umgekommen, Millionen wurden vertrieben. Beobachter sprechen von der schlimmsten humanitären Krise der Welt.

Gegen Trumps anhaltende Rückendeckung für die Führung in Riad regt sich im US-Kongress gerade seit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 immer mehr Widerstand. Sowohl demokratische als auch republikanische Abgeordnete halten Trump vor, Saudi-Arabien nicht entschlossen genug für die Bluttat verurteilt zu haben.