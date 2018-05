AfD-Demo und Gegenprotest in Berlin

Zehntausende gegen Rechts

Zu Land und zu Wasser: In Berlin haben tausende für und mehrere zehntausend Menschen gegen die AfD demonstriert.

BERLIN taz/afp | Demonstrationen für und gegen die AfD haben am Sonntag in Berlin tausende Menschen mobilisiert. Mehrere tausend Anhänger der AfD versammelten sich nach Polizeiangaben am Mittag am Hauptbahnhof, um dann in Richtung Brandenburger Tor zu marschieren.

Zu der Hauptveranstaltung des Bündnisses „Stoppt den Hass – Stoppt die AfD“ kamen einer Sprecherin zufolge über 3.000 Menschen vor dem Reichstagsgebäude zusammen. Insgesamt sollen sich laut Polizei rund 25.000 Menschen an den Gegenprotesten beteiligt haben. Andere Schätzungen, darunter auch von Politikern der Linken und Grünen, kommen auf bis zu 72.000 TeilnehmerInnen.

Viele AfD-Anhänger trugen Deutschland-Fahnen, die Menge skandierte „Merkel muss weg“ – die Kundgebung richtete sich unter anderem gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Zu hören war auch der Ruf „Wir sind das Volk“.

Auseinandersetzungen gab es zwischen DemonstrantInnen und Einsatzkräften bei einer Gegendemo der antifaschistischen Szene vom Stadtteil Kreuzberg aus in Richtung Mitte. Als mehrere hundert überwiegend dunkel gekleidete DemonstrantInnen am U-Bahnhof Naturkundemuseum ankamen, setzte die Polizei mehrfach Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

BeamtInnen traten auf DemonstrantInnen, die schon am Boden lagen. Demo-Sanitäter kümmerten sich um Verletzte. „Das war nicht verhältnismäßig“, sagte die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Martina Renner, die als Beobachterin bei der Demo dabei war. Pfefferspray gehöre ohnhehin nicht auf Einsätze wie diesen.

Durch eine Sperre der Polizei gelangen schließlich etwa 200 Menschen in Sichtweite der AfDlerInnen, wurden dort aber eingekesselt. Nach und nach ließ die Polizei sie wieder raus. Wieder folgten Gerangel und Schlagstockeinsatz.

Zur gleichen Zeit grüßten hunderte Menschen auf der Promenade am Ludwig-Erhard-Ufer eine Wasserdemo. Ein gutes Dutzend Boote hatte die Wasserstraße durch das Berliner Regierungsviertel besetzt. Für Ausflugsschiffe war an diesem warmen Sonntag kein Platz. In der Nähe des Hauptbahnhofs hielt das Boot „Anarche“ eine Kundgebung ab.

Auch Pegidafahnen wehten im Wind

Wenig später traf die Wasserdemo nahe dem Hauptstadtstudio der ARD auf die sogenannte „Glänzende Demo“ der Theater und darstellenden KünstlerInnen, aber auch auf die AfD-Demo. Bis auf wenige Meter kamen sich die verschiedenen Züge nahe.

Plakate mit Aufschriften wie „Arrest Merkel“ und „Finger weg von Höcke“ waren zu sehen. Auf einer großen schwarzen Fahne stand „Widerstand“ in weißer Frakturschrift. Auch Pegidafahnen wehten im Wind, obwohl die nach Angaben von Steffen Königer, einem der beiden Organisatoren der AfD-Demo, nicht erlaubt sein sollten. Eher selten: die blauen Fahnen der AfD.

Auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof standen Bürger in Shorts und Sommerkleidern in der prallen Sonne neben streng gescheitelten Männern in T-Shirts der rechtsextremen Identitären Bewegung. Insgesamt kamen mehr Alte als Junge und mehr Männer als Frauen zu der AfD-Demo.

„Freiheit oder Islamisierung“

Auf dem Platz rief Andreas Kalbitz all die Stichworte in die Menge, die Rechtspopulisten begeistern. Er sprach vom „Schutz deutscher Familien“, von „sozialer Kälte“, sagte, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre und er Frieden mit Russland wolle.

Immer wieder brüllten die Demonstranten „Merkel muss weg“, „Wir sind das Volk“ und, sehr aggressiv: „Widerstand, Widerstand“. Beatrix von Storch, die stellvertretende Fraktionschefin im Bundestag, sprach von einer Schickalsfrage: „Wir stehen hier und heute am Scheideweg unserer Geschichte“, rief sie über den Platz. Es gehe um nicht weniger als die Entscheidung zwischen „Freiheit oder Islamisierung“.

Als sie rief, dass der Nationalspieler Mesut Özil „trotz seines deutschen Passes kein Deutscher“ sei, weil er die Nationalhymne nicht singen wolle und sich mit dem türkischen Präsidenten getroffen habe, war der Applaus groß.

AfD zerstritten über Demo

Dass nur rund die Hälfte der erwarteten 10.000 TeilnehmerInnen zur AfD-Demo erschien, lag an der späten und schleppenden Mobilisierung. Ein klares Motto fehlte. Auch war die Demo innerhalb des AfD-Bundesvorstands umstritten. Dieser ist, wie die gesamte Partei, gespalten in die, die auf die Arbeit in den Parlamenten setzen und auf eine baldige Regierungsbeteiligung hoffen, und jene, vor allem aus dem radikal-rechten AfD-Flügel um Höcke, für die die AfD eine Bewegungspartei ist.