Altkanzler gestorben

Helmut Kohl ist tot

Der langjährige Bundeskanzler und frühere CDU-Chef Helmut Kohl ist gestorben. Das meldete die „Bild“-Zeitung. Er wurde 87 Jahre alt.

BERLIN afp/taz | Helmut Kohl ist laut einem Bericht der Bild-Zeitung tot. Der Altkanzler starb demnach am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren.

Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

Die Bundeszentrale der CDU teilte am frühen Freitagabend auf Twitter mit: „Wir trauern“.

