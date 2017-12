Sean Taylor/Jean Jullien: „Superkauz. Meister der Verkleidung“. Aus d. Engl. v. Nadia Budde. Kunstmann, München 2017, 48 S., 15 Euro. Ab 3 Jahre

Selbstbild und Wirklichkeit sind nicht unbedingt Deckungsgleich im Alltag von „Superkauz“. In der gleichnamigen Geschichte von Sean Taylor verfolgt man amüsiert die nächtliche Jagd einer jungen Eule, die sich selbst als cleveren, pfeilschnellen Verwandlungskünstler imaginiert. Doch leider scheitern erst mal all ihre Versuche, gut getarnt leichte Beute zu machen. „Klappt nicht. Was soll’s.“ Mit trockenem Humor erzählt Sean Taylor von den vermasselten Abenteuern von „Superkauz“. Der französische Illustrator Jean Jullien hat dafür dynamische und aufs Wesentliche reduzierte, kräftige Bilder gefunden.

Reza Dalvand: „Etwas Schwarzes“. Aus dem Persischen von Nasli Hodaie. Baobab Books, Basel 2017, 32 Seiten, 16,50 Euro. Ab 5 Jahre

Die farbenprächtig illustrierte Geschichte des in Teheran lebenden Künstlers Reza Dalvand handelt von der Unruhe und Angst, die sich unter den Waldbewohnern ausbreitet, als eines Tages ein unbekannter schwarzer Gegenstand auftaucht. Statt am Ende deren Sorge aufzulösen, bleibt die Geschichte offen und lädt ein zum eigenen Erzählen. Der persische Originaltext steht auf der Verlags-Website zum Download bereit.

Michelle Knudsen/Kevin Hawkes: „Ein Löwe in der Bibliothek“. Aus d. Engl. v. S. M. Sievi. Orell Füssli, Zürich 2017, 42 S., 14,95 Euro. Ab 4 Jahre

Was alles passiert, als eines Tages ein ausgewachsener Löwe in der Bibliothek der strengen Frau Pepper auftaucht, davon erzählt das mit Retro-Charme illustrierte US-amerikanische Kinderbuch „Ein Löwe in der Bibliothek“ („Library Lion“). Es feiert aber auch einen fantastischen, ganz zeitgemäßen öffentlichen Ort – die Leihbibliothek.