Auslieferungsantrag der USA liegt vor

Julian Assange festgenommen

Wikileaks-Gründer Julian Assange wurde in der ecuadorianischen Botschaft von London verhaftet. Für ihn liegt ein Auslieferungsersuchen aus den USA vor.

LONDON ap/dpa | Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach fast sieben Jahren Asyl in der Londoner Botschaft Ecuadors festgenommen worden. Das teilte die Londoner Polizei am Donnerstag via Twitter mit. Er sei nun in Gewahrsam und werde so bald wie möglich einem Richter vorgeführt. Die Regierung von Ecuador entzog Assange zuvor das Asyl und hat ihm inzwischen auch die Staatsbürgerschaft entzogen.

Die US-Justiz hat einen Auslieferungsantrag für den Enthüllungsaktivisten gestellt, wie die britische Polizei am Donnerstag bestätigte. Die Gefahr einer Auslieferung an die USA ist genau das, was Assange veranlasste, in die Botschaft zu flüchten und so lange dort auszuharren. Ecuadors Präsident Lenin Moreno sagte zugleich, die britische Regierung habe schriftlich zugesagt, Assange nicht an ein Land auszuliefern, in dem ihm Folter oder die Todesstrafe drohten.

Die US-Justiz wirft Wikileaks-Gründer Julian Assange Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Assange werde beschuldigt, Manning dabei geholfen zu haben, ein Passwort eines Computernetzwerks der Regierung zu knacken, hieß es in einer Mitteilung des Justizministeriums zum US-Auslieferungsantrag an Großbritannien. Nach Angaben des Ministeriums drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Die britische Polizei hatte in der Vergangenheit angekündigt, Assange wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen festzunehmen, sollte er das Botschaftsgebäude verlassen. Am Donnerstag bestätigte die britische Polizei, dass für Julian Assange ein Auslieferungsersuchen aus den USA vorliegt.

Die Beziehungen zwischen der ecuadorianischen Regierung und dem Gründer der Enthüllungsplattform sind seit einiger Zeit angespannt. Immer wieder ging es um Assanges Äußerungen etwa zur Außenpolitik bis hin zur Hygiene seiner Katze. Assange hatte 2012 Zuflucht in der Botschaft gesucht, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen, wo er wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens befragt werden sollte. Er fürchtet außerdem die Auslieferung in die USA, weil Wikileaks Tausende geheime Dokumente veröffentlicht hat.

Ecuadors Präsident erklärte, das Land habe Assange wegen Verstößen gegen internationale Konventionen den Asylstatus entzogen. In einer ersten Reaktion bedankte sich der britische Außenminister Jeremy Hunt bei der ecuadorianischen Regierung für ihre Zusammenarbeit.

Ein Ende des Asyls war absehbar

Am Dienstag hatte der Außenminister von Ecuador, José Valencia, gesagt, eine unbegrenzte Zeit könne Assange nicht in der Botschaft leben. Ein permanenter Aufenthalt sei für niemanden eine tragbare Lösung – „es wäre nicht gut für seinen geistigen Zustand, seine Gesundheit“.

Wikileaks hat den Entzug des diplomatischen Asyls für ihren Gründer Julian Assange als „illegal“ und Verletzung internationalen Rechts bezeichnet. In einem am Donnerstag unmittelbar nach der Verhaftung des 47-Jährigen veröffentlichten Tweet hieß es, der ecuadorianische Botschafter habe die britische Polizei „eingeladen“, Assange zu verhaften.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Wikileaks unter Verweis auf hochrangige Quellen mitgeteilt, Assange würde vermutlich binnen „Stunden bis Tagen“ aus der Botschaft verwiesen.

Das Interesse der US-Justiz an Assange wurde im vergangenen November bekannt, als Assanges Name versehentlich in einem US-Gerichtsdokument auftauchte. Die Passage legte nahe, dass es bereits eine Anklage gibt, sie aber unter Verschluss gehalten wird.

Umstrittene Persönlichkeit

Wikileaks trat zunächst in Erscheinung mit der Veröffentlichung geheimer US-Dateien, die unter anderem Menschenrechtsverletzungen und die Tötung von Zivilisten durch amerikanische Truppen in Afghanistan dokumentierten.

Zuletzt stand Wikileaks aber vor allem im Fokus von US-Ermittlungen, weil die Enthüllungswebsite im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gestohlene E-Mails der demokratischen Partei veröffentlichte. US-Behörden gehen davon aus, dass die E-Mails von russischen Hackern heruntergeladen und Wikileaks zugespielt wurden. Diesen Aspekt hat auch FBI-Sonderermittler Robert Mueller in seinem Abschlussbericht über die vermutete russische Einmischung bei der von Donald Trump gewonnenen Präsidentenwahl festgehalten.

Assange bezeichnet sich selbst als Journalist und beansprucht deshalb die für Medien üblichen Schutzklauseln, wenn es um die Geheimhaltung von Quellen und die Veröffentlichung vertraulicher Informationen geht. Kritiker halten ihn für einen Selbstdarsteller, der sogar Menschenleben gefährdet habe. Seine Anhänger sehen in ihm dagegen einen Aufklärer.