Auszeichnung in Leipzig für Esther Kinsky

Umstrittene Politik der Preisvergabe

Einheitsbrei bei den Sachbüchern, die Neuvermessung der sowjetischen Welt und gleich zwei Preise der Buchmesse für Suhrkamp.

Es sind zur Zeit – wie sagt man es? – recht abwechslungsreiche Tage für den Suhrkamp-Verlag. Am Verlagsstand auf der Leipziger Buchmesse stehen die Taschenbuchausgaben von Uwe Tellkamps Großroman „Der Turm“ und Durs Grünbeins „Die Jahre im Zoo“ einträchtig nebeneinander im Vorzeigeregal – von zwei Autoren mithin, die sich nach ihrem Auftritt in Dresden, auf dem Uwe Tellkamp Pegidagedanken verbreitete, im richtigen Leben sicher nicht mehr so entspannt begegnen würden. Stress gibt auch immer noch die Twittermeldung des Verlags, die allgemein als Distanzierung von Tellkamp verstanden wurde.

Und ein paar hundert Meter weiter, unter der zentralen Glaskuppel des Messegeländes, hat Suhrkamp dann gleich zwei der drei Preise der Leipziger Buchmesse bekommen, und das dann auch noch für zwei total unterschiedliche Bücher, den Preis für Belletristik und den Preis für die beste Übersetzung nämlich.

Wie es nun einmal so ist, wird der Belletristikpreis für Esther Kinskys Geländeroman „Hain“ alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen; was ein „Geländeroman“ ist, hat sie dem Kollegen Uwe Rada kürzlich in seinem taz-Porträt erzählt. Aber es ist tatsächlich interessant, daneben Serhij Zhadans Roman „Internat“ zu halten, für deren Übersetzung aus dem Ukrainischen in Leipzig Sabine Stöhr und Juri Durkot ausgezeichnet wurden.

Esther Kinskys elegische, die Landschaften wie die eigenen Erinnerungen an ihren Vater eher abtastenden Tonlagen und Zhadans sich gelegentlich auftürmende Sprache, mit der er über die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine erzählt – im Grunde sind das zwei sehr unterschiedliche Literaturentwürfe, die eben beide bei Suhrkamp Platz haben und nun von der Jury des Leipziger Buchpreises gewürdigt wurden.

Uninspirierte Auswahl bei den Sachbüchern

Nachdem die Kandidatenliste in diesem Frühjahr die literarischen Debatten nicht gerade beflügelt hatten, ist das nun ein interessantes Preisträgerdoppel – über den Umweg der Übersetzerleistung bei Serhij Zhadan natürlich. Aber selbstverständlich wird der Buchhandel vor allem Esthers Kinskys Roman „Hain“ interessieren, einen ruhigen, in kurzen Abschnitten komponierten Roman, in dem die Erzählerin den Tod einer nahen Person verarbeiten muss, in dem sie viel allein ist und sich die Beschreibungen italienischer Gegenwart mit Erinnerungen an den verstorbenen Vater und seiner Italiensehnsucht verschränken.

Große Bücher. Historische Mammutwerke. Die Liste der nominierten Sachbücher war so homogen, nicht bloß, was das Geschlecht der Autoren anbelangt, dass die Auswahl völlig uninspiriert wirkte. Gleich dreimal war der C.H. Beck Verlag mit Büchern vertreten. Na ja Gott, natürlich findet man da Bücher, die unbedingt eines Preises würdig sind, und man findet sogar mehrere, wie gesagt, sogar drei und vermutlich hätte die Jury noch drei weitere gefunden, aber vielleicht hat dann jemand gesagt, ach nee, schauen wir doch noch mal bei Suhrkamp, und dort fand man dann wenigstens ein zeitdiagnostisches, sehr gefeiertes, aber antimaterialistisches Buch des Soziologen Andreas Reckwitz. Gerd Koenen, Bernd Roeck, Karl Schlögel, Martin Geck – sie alle haben unbedingt preiswürdige Bücher vorgelegt. Aber finden sie eine Nachhall in aktuellen Debatten?

Aber vielleicht ist der Wunsch, die Jury möge debatten- und aktualitäsbezogener arbeiten, auch nicht richtig. Die Worte der Juryvorsitzenden Kristina Maidt-Zink ließen ahnen, dass die Jury bewusst das ganz Große, vielleicht Bleibende sucht: „Entschleunigung“ und „unzeitgemäße Langsamkeit“, gar der „heroische Daseinskampf“ des aus einer unmittelbaren Verwertungslogik herausgelösten Autors setzten den begrifflichen Rahmen für die Ehrung der Autoren.

Dass Historiker auch Zeitgenossen sind, betont der Osteuropahistoriker Karl Schlögel immer wieder. Forschung ist in seinem Werk untrennbar verbunden mit lebensgeschichtlicher Erfahrung. „Russland hat mich nun ein Leben lang beschäftigt“, heißt es im Vorwort zu seinem Buch „Das sowjetische Jahrhunderrt“, für das er nun mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet wurde. Es ist „eine Archäologie des Kommunismus“ und soll einladen zu einer Neuvermessung der sowjetischen Welt. Zahlreiche Preise hat der 70-Jährige bereits erhalten, und all seine Bücher über Russland, die Sowjetunion oder zuletzt die Ukraine waren erfolgreich.

Puschkin und Putin – „zwei ganz verschiedene Welten“

Dass er mit dem nun preisgekrönten Buch vergangenen Oktober, pünktlich zum 100. Jahrestag der Russischen Revolution, noch einmal über sein, ja, Lebensthema geschrieben hat, führt er auf Putins Annexion der Krim zurück: „Der beschleunigende und entscheidende Impuls war Putins Annexion der Krim und der unerklärte Krieg gegen die Ukraine seither, der – so fand ich – einen zwang, noch einmal einen Blick auf das untergegangene Imperium zu werfen. Auf dieser Grundlage entstand der Plan zum vorliegenden Buch.“

2014 hat er die Puschkin-Medaille wegen des Ukraine-Krieges abgelehnt, der russische Präsident verfolge eine völkische Politik, aber Puschkin und Putin seien für ihn ganz verschiedene Welten: „Ich arbeite weiter über ein Land, das mich nun schon ein ganzes Leben lang in Atem hält“, sagte er in einem Interview.

Die Jury würdigte Karl Schlögel in Leipzig als brillanten Stilisten, als orginellen Geschichtsschreiber, der meisterhaft erzähle – ohne Nostalgie oder Triumphismus. Seine Arbeit erinnere an Walter Benjamin und in der Tat, die Auswahl der Dinge, die er zeigt, und die Art, wie er von dem Kleinsten zu einer Erzählung des Allgemeineren kommt, das erinnert an die Streifzüge und die nichtlineare Methode eines Walter Benjamin.

Im Nichtlinearen liegt seine Archäologie begründet: Wie ein Archäologe gräbt er einzelne Gegenstände aus und sucht nach ihrer Welthaltigkeit. Das Tatoo etwa, das in der Perestroika-Zeit zur Modeerscheinung wird, dient ihm zur Beschreibung von Verhaltensregeln. Er entdeckt, wie die Tattoos hierarchische Beziehungen bestimmen, und entschlüsselt einen sozialen Raum, den sie strukturieren. Oder das Packpapier, von ihm ausgehend erkundet er die Oberfläche einer ganzen Epoche. Ob das Parfum, das den Duft des Imperiums zum Ausdruck bringt oder das heruntergekommene Treppenhaus, Schlögel findet überall Einzigartiges, das vom Paradigmatischen erzählt.

Schlögels Museum macht Spaß und liefert unzählige überraschende Einsichten. Ganz unbestreitbar.