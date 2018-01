Der Mensch: Barbara John, am 18. Januar 1938 in Berlin geboren, wuchs in Kreuzberg auf, wo ihr Vater, ein Kerzenmacher, seine Werkstatt hatte. Nach dem Abitur studierte sie in Lüneburg auf Lehramt. Nach einem Zweitstudium wurde sie zudem Diplompolitologin. Von 1961 bis 1966 arbeitete sie als Lehrerin in Hamburg, danach entwickelte sie an der FU Berlin Deutschbücher für fremdsprachige Kinder.

Die Beauftragte: 1981 ernannte sie der regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker (CDU) zur ersten Ausländerbeauftragten des Berliner Senats. John, bis heute CDU-Mitglied, wurde zu einer gewichtigen Stimme in der Migrations- und Integrations­politik. Nach fast 22-jähriger Dienstzeit wurde sie 2003 pensioniert. Ihr Angebot, die Arbeit als Ehrenamtliche fortzusetzen, lehnte der rot-rote Senat unter dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) ab. Seither engagiert sie sich auf vielfältige Weise in der Sozial- und Migrationspolitik, etwa als Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Seit 2011 ist Barbara John Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen der Opfer des NSU-Terrors. 2015 gründete sie eine Onlinearbeitsvermittlung für Flüchtlinge. Auch für das „House of One“, das in Berlin gebaut wird, setzt sie sich ein. Es handelt sich um eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee unter einem Dach. plu