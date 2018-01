Beginn der Koalitionsverhandlungen

Union will schleunigst fertig werden

In Berlin treffen sich am Freitag die Spitzen von CSU, CDU und SPD um eine Koalition auszuhandeln. Die Union drückt aufs Tempo.

BERLIN taz | Zu Beginn der offiziellen Koalitionsverhandlungen am Freitag mit der SPD machen Vertreter von CDU und CSU . „Wir werden darauf achten, dass wir zügig verhandeln. Ich glaube, die Menschen erwarten, dass wir nunmehr wirklich in Richtung einer Regierungsbildung kommen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einem Ergebnis innerhalb der nächsten zehn Tage. Zuvor schon hatten andere Unionspolitiker gefordert, die Koalitionsverhandlungen vor dem Fasnachtswochenende in zwei Wochen abzuschließen.

SPD-Chef Martin Schulz sprach am Morgen zwar ebenfalls von „zügigen und konstruktiven Gesprächen“. Eine Frist für das Ende der Verhandlungen nannte er aber nicht. Im ARD-Morgenmagazin sprach sich zuvor Fraktionschefin Andrea Nahles gegen „absolute Enddaten“ aus.

Zum Auftakt der Gespräche treffen sich am Freitag 15 Spitzenvertreter der beteiligten Parteien im Konrad-Adenauer-Haus der CDU. Zur Runde gehören neben den Partei- und Fraktionschefs unter anderem der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier für die CDU sowie die SPD-Vizevorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Olaf Scholz. Die Gruppe soll Ablauf und Struktur der Verhandlungen festlegen.

Über inhaltliche Details werden dagegen zunächst Fachpolitiker der Parteien in bis zu 18 Arbeitsgruppen verhandeln. Anders als bei den Sondierungsgesprächen Anfang Januar schickt die SPD mehrere ihrer Minister aus der geschäftsführenden Bundesregierung in die Arbeitsgruppen, darunter Außenminister Sigmar Gabriel, der um seine Weiterbeschäftigung in der nächsten Regierung bangt.

Am Ende entscheidet die SPD-Basis

Inhaltlich müssen die Vertreter der Parteien unter anderem über drei Punkte sprechen, die der SPD-Parteitag als Bedingung für eine Koalition aufgestellt hat: eine großzügigere Härtefallregelung beim Familiennachzug für Flüchtlinge, eine Angleichung der Behandlung von privat und gesetzlich Krankenversicherten und strengere Regeln für befristete Arbeitsverträge.

Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen mit knapp 30 Seiten zwar schon relativ umfangreich. Einige Themen tauchen darin aber noch gar nicht auf, andere müssen in den Koalitionsgesprächen noch konkretisiert werden.

Falls die Koalitionsverhandlungen erfolgreich enden, wird die SPD ihre Mitglieder über den fertigen Vertrag entscheiden lassen. Erfahrungsgemäß könnte die Mitgliederbefragung rund drei Wochen dauern. Vor März wird eine neue Bundesregierung deshalb wahrscheinlich nicht stehen.