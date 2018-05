Bei Protestkundgebung gegen Putin

Nawalny erneut festgenommen

In Russland wird gegen eine weitere Amtszeit Putins demonstriert. Oppositionsführer Alexej Nawalny wird dabei wieder einmal von der Polizei weggetragen.

MOSKAU ap | Auf einer Protestkundgebung gegen die bevorstehende Vereidigung von Wladimir Putin zur vierten Amtszeit als russischer Präsident ist Oppositionsführer Alexej Nawalny in Moskau festgenommen worden. Die nicht genehmigte Kundgebung war Teil eines von Nawalny unter dem Motto „Er ist nicht unser Zar“ organisierten Tags landesweiter Proteste. Allein in Moskau nahmen Tausende Menschen an der Protestkundgebung auf dem Puschkin-Platz teil. Putin wird am Montag für eine sechsjährige Amtszeit vereidigt.

Auf Videobildern war zu sehen, wie Polizisten den sich wehrenden Nawalny an Armen und Beinen packten und vom Platz trugen. Nawalny gilt als prominentester Oppositioneller Russlands und größter Gegner Putins. Polizisten in Kampfausrüstung führten auch einige andere Demonstranten ab. Ein Hubschrauber schwebte über der Menge.

Nach Medienberichten und Postings in sozialen Medien strömten Hunderte Menschen oder mehr auch zu Protesten in mindestens einem Dutzend Städten im Fernen Osten Russlands und in Sibirien. Dabei sei es auch zu Festnahmen gekommen.

Nach Angaben einer Beobachtergruppe sind mehr als 350 Menschen festgenommen worden. Allein in Tscheljabinsk seien am Samstag 97 Personen in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Gruppe OVD-Info, die politische Repression in Russland beobachtet.

In Jakutsk im Fernen Osten seien 75 Menschen vorübergehend festgenommen worden, sie seien inzwischen aber wieder frei. In Moskau seien mehr als 50 Menschen festgenommen worden

Auch in St. Petersburg kamen Demonstranten zusammen, die Behörden hatten das für Kundgebungen beliebte Marsfeld zuvor geschlossen. Auf den Zugangssperren wurden dringende Reparaturarbeiten als Begründung genannt.

Erst Ende April hatte das Oberste Gericht Russlands ein Urteil gegen Nawalny bestätigt, das dessen Kandidatur bei der Präsidentenwahl im März verhindert hatte. Nawalny und sein Bruder Oleg waren 2014 für schuldig befunden worden, eine Kosmetikfirma betrogen zu haben.

2016 wandte sich Nawalny mit dem Fall, der von der Opposition als politische Rache wegen seiner Korruptionsermittlungen betrachtet wird, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der urteilte zu seinen Gunsten. Das Oberste Gericht bestätigte jedoch die von der Vorinstanz verhängte dreieinhalbjährige Haftstrafe auf Bewährung gegen die Nawalny-Brüder.