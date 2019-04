Der Mensch Barbara Slowik wird 1966 in Berlin geboren. In einem Dorf bei Ravensburg am Bodensee wächst sie auf. Der Vater ist Verwaltungsjurist. Die Familie hat in Berlin weiterhin eine Wohnung, deshalb ist sie in den Ferien oft in der Stadt.

Der Werdegang In Freiburg in Baden-Württemberg studiert sie Rechtswissenschaften. Ihre Referendariatszeit absolviert sie am Landgericht Waldshut-Tiengen nahe der Schweizer Grenze. Zum Berufsstart geht sie zurück nach Berlin. Von 1994 bis 2002 arbeitet sie in der Sentsverwaltung für Inneres unter anderem im Bereich Personalmanagement. 2002 wechselt sie zum Bundesministerium für Inneres. Dort führt sie unter anderem die Fachaufsicht über das 2004 ­eingerichtete Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ). 2012 baut sie das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) mit auf. 2010 übernimmt sie die Leitung des Referats für Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Terrorismusbekämpfung. Torsten Akmann (SPD), heute Innenstaats­sekretär von Berlin, arbeitete in derselben Abteilung. 2014 übernimmt sie die Leitung des Referats Informationstechnik. Am 10. April 2018 wird sie auf Vorschlag von Akmann zur Polizeipräsidentin von Berlin ernannt.

Das Privatleben Sie ist verheiratet und hat einen 19-jährigen Sohn. Ihr Mann ist Hochschullehrer. Die Familie lebt in Lichterfelde. (plu)