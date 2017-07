Besetzte Flüchtlingsschule in Berlin

Bezirk darf räumen

Laut Landgericht dürfen die verbliebenen Flüchtlinge in der Hauptmann-Schule geräumt werden. Es droht eine Auseinandersetzung mit der linken Szene.

BERLIN taz | Gegen die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in der Ohlauer Straße in Kreuzberg ist am Mittwoch ein Räumungstitel ergangen. Das Berliner Landgericht gab einer Klage des Bezirks im wesentlichen statt. Bis auf einen Raum habe das Land Berlin als Eigentümer das Recht, die Herausgabe der Räume zu verlangen.

Den Bewohnern stehe kein dauerhaftes Wohnrecht zu. Die damalige Vereinbarung mit dem Bezirk sei nur eine vorübergehende Einigung zur Deeskalation der damaligen Situation gewesen. Das sagte die Pressesprecherin der Berliner Zivilgerichte Annette Gabriel der taz.

Im Dezember 2012 wurde das damals leerstehende Schulgebäude von eignen Hundert Flüchtlingen und Obdachlosen besetzt. Die meisten der Bewohner zogen im Sommer 2014 nach langen Debatten und einer vom Bezirk angedrohten polizeilichen Räumung aus. Der Konflikt hielt die linke Szene der Stadt in Atem. Über eine Woche hatten hunderte Menschen gegen die angedrohte Räumung protestiert. Schließlich blieb lediglich eine Gruppe von etwa 20 Menschen im Haus.

Gegen sie hat der Bezirk bereits mehrfach geklagt – allerdings erfolglos. Der damalige Baustadtrat Hans Panhoff (Grüne) hatte am 2. Juli 2014 mit einigen Flüchtlingen einen handschriftlichen Deal vereinbart, wonach diese bleiben dürften. Über die Rechtsmäßigkeit dieser Vereinbarung wurde vor Gericht gestritten.

Das Landgericht hat nun entschieden, dass es sich lediglich um ein zeitlich begrenztes Arrangement zwischen Bezirk und Flüchtlingen handle. Deswegen sei die Klage des Bezirks rechtens. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Der Bezirk will aus dem großen Haus eine Art Flüchtlingszentrum machen und dabei auch jene Bereiche verwenden, die bislang den besetzenden Flüchtlingen vorbehalten waren. Wann die Räumung angesetzt werden soll, ist noch unklar.