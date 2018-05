Brandanschlag in Solingen

Die Erinnerung fällt schwer

Der Anschlag von Solingen jährt sich zum 25. Mal. Die Stadt ringt um das Gedenken – nicht nur wegen des Besuchs des türkischen Außenministers.

SOLINGEN taz | Ahmet İnce wirkt, als hätte er mit den Auseinandersetzungen nichts zu tun. Dabei steckt der 57-Jährige mittendrin. İnce hat einen wütenden Blick und stellt rhetorische Fragen: „Kann denn der Schmerz jemals ver­gehen?“ Vor 25 Jahren überlebte er den Brandanschlag, auch seine Tochter Güldane überlebte schwerverletzt. Seine Frau Gürsün nicht. İnce spricht viel darüber, was der Anschlag mit seiner Familie gemacht hat und wenig über das Gedenken. Wenn er erzählt, geht es um das menschliche Drama, das aus dem rassistischen Anschlag resultierte – und um nichts anderes. Vom Rest Solingens unterscheidet ihn das.

Der Name der Kleinstadt steht seit 25 Jahren für einen rechtsextremen Brandanschlag auf eine türkeistämmige Familie. Am 29. Mai 1993 zündeten vier Rechtsextreme ein Zweifamilienhaus an und töteten zwei Frauen und drei Mädchen. Vor dem 25. Jahrestag diskutieren viele über den türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, der zur offiziellen Gedenkfeier kommt. Bald wird in der Türkei gewählt und die Sorge ist groß, dass Çavuşoğlu dabei Wahlwerbung machen könnte. Die Diskussion in Solingen über richtiges und falsches Gedenken geht aber über seinen Besuch hinaus.

Wenn Dietmar Gaida von der Nacht des Anschlags erzählt, schweift sein Blick ins Leere. „Wir konnten uns das nicht vorstellen“, sagt er. Dabei kam der Anschlag nicht aus dem Nichts, zuvor hatten Rechtsextreme anderswo zugeschlagen: Hoyerswerda, Rostock, Mölln.

Noch am Tag des Anschlags ruft Gaida andere aktive Solinger an, etwa einen Bekannten vom türkischen Volksverein. Es folgen regelmäßige Treffen im „Haus der Begegnung“, einem Sozialzentrum. Am Samstag nach dem Anschlag gibt es eine Demonstration mit 12.000 Teilnehmern.

Besuch des Ministers gefällt nicht allen Türken

Die Situation heute sei nicht besser als damals, sagt Gaida. Er denkt an die AfD im Bundestag. Immer wieder wiederholt er die drei Forderungen des Solinger Appells, einem Zusammenschluss, der nach dem Anschlag entstand: Schluss mit der Hetze gegen Migranten, gleiche Rechte für alle, offensive Bekämpfung von Rassismus.

Am vergangenen Samstag war die Gruppe Mitveranstalter einer ersten Gedenkveranstaltung des Bündnisses „Solingen 1993 – Niemals vergessen“. Der AKP-kritische Schriftsteller Doğan Akhanli sprach dort, Angehörige der Solinger Opfer waren dagegen nicht da. Gaida sagt, der Großteil der Angehörigen habe sich gewünscht, dass der türkische Außenminister zum offiziellen Gedenken kommt. Über den Besuch sind er und andere beim Solinger Appell nicht glücklich. Denn auch Aleviten, Kurden und oppositionelle Türken sind im Bündnis organisiert.

Dilan Kaplan wird zum ersten Mal am offiziellen Gedenken teilnehmen. Die 19-jährige Abiturientin trägt ein rosa Kopftuch und Wimperntusche. Sie erzählt, dass sie das erste Mal im Jugendstadtrat vom Anschlag erfahren habe. In der Schule werde nicht darüber gesprochen, auch in ihrer Familie nicht. Kaplan sagt: „Ein gutes Gedenken wäre eines, bei dem die Familie unter sich ist.“ Politik streue unnötig Salz in die Wunde.

Manchmal revidiert sie ihre Aussagen, denkt laut nach: „Wenn man weiterdenkt, ist Gedenken eigentlich politisch“, ergänzt sie. Denn wenn man Rassismus thematisieren wolle, müsse es politisch sein. Es sei aber ein Problem, dass Menschen das Gedenken zum Politikum machten. Sie meint nicht nur Kritiker des Besuchs, sondern auch jene, die sich auf den Außenminister freuen. Auf ihrem Smartphone zeigt sie einen Aufruf aus ihrem Bekanntenkreis: „Unser Außenminister Herr Çavuşoğlu kommt nach Solingen! Lass uns als Nation zusammenkommen.“

Ahmet İnce, Überlebender „Je mehr Menschen der Tat gedenken, desto unwahrscheinlicher ist es, dass meine Frau vergessen wird“

Ahmet İnce, der Überlebende von 1993, verliert irgendwann auch noch ein paar Worte über die Veranstaltung: „Je mehr Menschen der Tat gedenken, desto unwahrscheinlicher ist es, dass meine Frau vergessen wird.“ Die Aufregung um Çavuşoğlu versteht er nicht. Auch die Diskussionen über Erdoğan nicht. Was sei so schlimm daran, wenn ein Mensch sein Land und seinen Präsidenten liebe, fragt er.

„Ich konnte nie warm werden mit dieser Stadt“, sagt er dann noch. Als das Haus brannte, war er gerade einmal seit sechs Jahren in Deutschland. Vielleicht war er noch nicht richtig angekommen. Der Anschlag machte es ihm endgültig unmöglich. Ob er jemals über eine Rückkehr in die Türkei nachgedacht hat? „Ja, ich wollte zurück, aber ich habe es nicht geschafft.“