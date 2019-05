Champions-League Liverpool vs. Barça

Verrücktes Herz

Dem FC Liverpool gelingt gegen Barça das nahezu Unmögliche. Mit 4:0 macht das Team die Hinspielpleite wett und zieht ins Finale ein.

Das Stadion an der Anfield Road ist bekannt als ein Ort, an dem Unmögliches möglich wird. Es hat schon viele Nächte erlebt, die sich als wundersam einstufen lassen. Ein Beispiel wäre das Viertelfinale der Europa League im April 2016 gegen Borussia Dortmund, das der heimische FC Liverpool nach 0:2 und 1:3 noch 4:3 gewann, was das Weiterkommen bedeutete. Oder das 3:0 in der vergangenen Saison in der Champions League gegen Manchester City. Oder das 5:2 gegen den AS Rom. Oder, oder, oder.

Aber ein Spiel wie dieses? Hat die Anfield Road jemals ein Spiel erlebt wie dieses 4:0 gegen den FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der Champions League, das entgegen aller Aussichten nach der 0:3-Niederlage die Finalteilnahme in Madrid bescherte? Ist in diesem Stadion jemals etwas Unmöglicheres möglich geworden? Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hat einen der größten Klubs Europas abgeschossen. Und sie hat das ohne zwei der wichtigsten Spieler, nämlich ohne die verletzten Angreifer Mohamed Salah und Roberto Firmino, geschafft.

An ihrer Stelle wurden Ersatz-Ersatz-Stürmer Divock Origi und der eigewechselte Mittelfeldmann Georginio Wijnaldum zu Helden mit jeweils zwei Treffern. Vor allem der letzte und entscheidende war eine Demütigung für die Gäste. Liverpools Außenverteidiger Trent-Alexander Arnold verzögerte die Ausführung einer Ecke geschickt, Barcelona schlief, Origi vollendete. Der Origi, der vor einem Jahr noch als Leihspieler mit dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga-Relegation gegen Holstein Kiel spielte.

Nach dem Schlusspfiff standen Liverpools Profis Arm in Arm vor der Kop-Tribüne. Die Fans sangen “You´ll never walk alone“, die heilige Hymne des Klubs. Sie kommt auch in anderen Stadien zur Aufführung, ist aber nur an der Anfield Road zuhause. Die Momente am Ende dieser Nacht, die niemand der Anwesenden jemals vergessen dürfte – sie stehen sinnbildlich für die zum Kult stilisierte Einigkeit zwischen dem FC Liverpool, seinen Fans und dem Stadion.

Klopps Team schreibt Geschichte

Klopp ist der ideale Hüter dieses Kults. “Wir wissen, dass dieser Klub eine Mischung aus Atmosphäre, Emotionen, Verlangen und fußballerischer Qualität ist. Nimmt man eine Sache davon weg, funktioniert es nicht. Der Verein ist wie ein großes Herz – und heute hat es wie verrückt geschlagen“, sagte er. Auch wenn man das mit weniger Pathos betrachtet, ist es schwer, ihm zu widersprechen. Ohne die Stimmung im Stadion, ohne das Gebrüll, die Gesänge, die Pfiffe, wäre das 4:0 gegen Barcelona ebenso wenig möglich gewesen wie ohne die Leistung von Spielern wie Torwart Alisson, Abwehrchef Virgil van Dijk oder Kapitän Jordan Henderson.

Klopp hatte vor dem Spiel versprochen, dass seine Mannschaft alles versuchen werde, das schon, aber ihm war klar gewesen, dass der Final-Einzug nahezu unmöglich sein würde. Wie gesagt: nahezu. Nach der Partie verneigte er sich vor seinen Profis. “Es ist unglaublich, was die Jungs geschafft haben. Sie sind Mentalitäts-Giganten“, sagte er.

Gerade gelingt es Klopps Team, neue Geschichten zu schreiben für den Verein, der so stolz ist auf seine Vergangenheit, auf die alten Geschichten. Das Barcelona-Spiel wird künftig mit anderen denkwürdigen Partien genannt werden. Mit dem Finale der Champions League von 2005 gegen den AC Mailand zum Beispiel, das Liverpool nach einem 0:3-Rückstand zur Pause noch gewann.

Es war das bislang letzte Mal, dass der Klub den Silberpokal erbeutete. Zweimal scheiterte er danach im Endspiel. 2007 gegen Mailand und im vergangenen Jahr gegen Real Madrid. Gerade diese Niederlage, dieses 1:3 nach zwei Fehlern des damaligen Torhüters Loris Karius, fühlte sich brutal an. Möglicherweise sind es auch jene Erinnerungen die Klopps Mannschaft beflügelt haben. “Wir haben im vergangenen Jahr gespürt, dass wir das nicht so stehen lassen können. Das ist unmöglich. Jetzt haben wir wieder die Chance und werden versuchen, sie zu ergreifen“, sagte der Trainer.

Er hat zudem die Chance, endlich wieder einen Titel zu gewinnen. Die letzten großen Trophäen bekam er mit Borussia Dortmund (Pokal und Meisterschaft) vor sieben Jahren überreicht. In der Premier League wird seine Mannschaft in dieser Saison wohl nur Zweiter hinter Manchester City, als bester Vizemeister in der Geschichte der Premier League. Dabei ist der nationale Titel doch das, wonach Liverpool so sehr strebt nach fast drei Jahrzehnten des Wartens. Die Pflicht sozusagen. Die Champions League galt nur als Kür in dieser Saison. Davon war allerdings nichts zu spüren, als gegen Barcelona Unmögliches möglich wurde.