Das Erbe von Anna Seghers

Sommerhaus, nicht mehr

Südöstlich von Berlin hatte die Autorin Anna Seghers ein Seegrundstück. Ihrer Enkelin wurde der Pachtvertrag gekündigt. Ein leiser Abschied.

Das Sommerhaus von Anna Seghers wird es bald nicht mehr geben. Warum? Das ist kompliziert.

Der Umgang mit Grundbesitz, wie er im Einigungsvertrag zwischen der DDR und der BRD von 1990 geregelt ist, hat damit zu tun. Dazu kommen juristische Auseinandersetzungen, die Anne Radvanyi, die Enkelin von Seghers, um das Vorkaufsrecht brachten. Dass das Haus auf einem Seegrundstück steht, auf dem gebaut werden darf und das deswegen Begehrlichkeiten weckt, ist ein weiterer Grund.

Seit 1970 nutzt die Familie der Schriftstellerin, die mit bürgerlichem Namen Netty Radvanyi hieß und deren Roman „Transit“ gerade neu verfilmt wurde, ein Grundstück in Prieros, südöstlich von Berlin. Es wurde ihr in der DDR gegeben, weil der ehemalige Eigentümer im Westen lebte. Anna Seghers baute ein Haus darauf.

Da die Grundbücher in der DDR jedoch nicht geändert wurden in all jenen Fällen, wo Bodeneigentum von nicht im Land lebenden Menschen weiter gegeben wurde und die BRD im Einigungs­vertrag auf Rückgabe bestand, hatten die ehemaligen Eigen­tümer oder ihre Erben nach 1990 wieder Zugriff darauf. Die, die die Häuser gebaut hatten, waren nun nur noch Pächter.

Nach langem Rechtsstreit wurde Anne Radvany, der Enkelin von Anna Seghers, zum 30. Juni nun der Pachtvertrag vom Eigentümer Matthias Franck gekündigt. Der Termin ist strittig. Eine Räumungsklage laufe schon, schreibt Franck, dem das Grundstück seit 2017 gehört, in einer privaten Mail, die der taz vorliegt. Er suche nun für drei Jahre neue Pächter, schreibt er, so lange wolle er das Grundstück aus steuerrechtlichen Gründen behalten. Danach wolle er verkaufen. Es werde dann 400.000 Euro kosten, schätzt er. Franck selbst zahlte knapp die Hälfte – mehr als den Marktwert. Anne Radvanyi hatte keine Chance, es zu bekommen.

Kunst als Notwehr

Noch ist es nicht so weit. Noch läuft das Kunstprojekt „c/o Radvanyi“, mit Lesungen im Garten, in dem Anna Seghers’ Sommerhaus steht, das schlicht ist und so die Schönheit der Umgebung zur Geltung bringt. Ein Salon, die Steinwände unverputzt, mit Blick auf den See, davor die Terrasse, dazu Küche, Bad und vier abgetrennte Zimmer. In jedem steht ein Bett, ein Ofen, ein Tisch, ein Wandschrank – klausenähnlich, ideal für Menschen, die ein Buch fertig schreiben wollen, eine Doktorarbeit, etwas, das Ruhe und Innensicht braucht. Genau das, was sich die Gruppe „c/o Radvanyi“ als Vision ausmalt: die Anna-Seghers-Sommerhaus-Klausur für Menschen, die schreiben.

Als die Organisatorinnen der Lesungen, Uta Herz und Andrea Theis, durch das Haus führen, erklären sie, was hier „noch original“ ist. Die rote Tischdecke im Wohnzimmer, die Wandschränke, die Durchreiche, der Kühlschrank, alles aus der DDR-Zeit. Dazu die Möbel im Salon, das Sofa, die Korbsessel. Es gibt Fotos, wo man Seghers darin sitzen sieht. „Wir lieben dieses Einfache, auch die Wildnis und die Geschichte“, sagt Uta Herz. Ihnen geht es darum, beides zu verteidigen. „Kunst als Notwehr“, lautet das Motto.

Deshalb liest an einem Samstagabend im Juni auch Jenny Erpenbeck in Prieros, aus ihrem Buch „Heimsuchung“. Erpenbeck, ebenfalls Enkelin von DDR-Schriftstellern, erging es, wie es nun Anne Radvanyi ergeht: Sie verlor das Sommerhaus ihrer Großeltern aufgrund der Regelungen zum Bodenrecht im Einigungsvertrag. Ihre Häuser standen plötzlich nur auf gepachtetem Grund, wenngleich mit besonderem Kündigungsschutz. Der endete für Erholungsgrundstücke 25 Jahre nach der Wiedervereinigung.

Wurden die Grundstücke verkauft, stand den Pächtern eine gewisse Zeit das Vorkaufsrecht zu. Allerdings sollten die Menschen nun viel Geld für etwas bezahlen, von dem sie doch mal dachten, dass es ihnen gehört. „Aber klar“ sagt Anne Radvanyi, die Enkelin, leise, „bevor es uns weggenommen wird, wurde es schon einmal jemandem weggenommen.“

Durch das Grün sieht man Himmel

Die Lesung von Jenny Erpenbeck findet draußen statt. Es riecht nach Kiefern und Mückenspray. Durch das Grün sieht man Himmel. Rund 80 Menschen sitzen auf Bierbänken und lauschen. Manche sind aus Berlin nach Prieros gefahren. Andere, wie der Autor Ingo Schulze, sind den zapfenübersäten Weg aus der Nachbarschaft hergestapft. Er hat unweit selbst ein Grundstück und fährt oft hin, „um auszuatmen“, sagt er. „Wenn’s zu Hause mit dem Schrei­ben nicht geht, hier geht’s.“ Als Pächter hofft er, dass er sich keine Sorgen machen muss, zumal sein Grundstück, anders als das von Radvanyi, kein Baugrund sei.

„Ich freue mich sehr, dass ich hier bin, im heimischen Kiefernwald“, beginnt Erpenbeck ihre Lesung. Der Bungalow von Se­ghers hinter ihrem Rücken erinnert an das Haus im Roman. Darin bildet sie Schicksale eines ganzen Jahrhunderts ab, die ein einziges Grundstück prägen, von der Weimarer Republik bis nach der Wende. Während Erpenbeck liest, recken manche im Publikum die Köpfe, wenn sie zwischen dem Gelesenen und dem Haus dahinter Parallelen ausmachen. Manche erahnen sie bloß.

Anne Radvanyi, die 1968 geborene Seghers-Enkelin, sitzt in einer der letzten Bankreihen. Sie trägt khakifarbene Kleidung. Wie Tarnfarben, Hose, Shirt und Tasche Ton in Ton. Vor dem Publikum spricht sie nicht, für sie ist das Haus privat, ist Erinnerung. Wenn es regnet, denkt Radvanyi oft an das Haus: „Es ist Prieros-Wetter“, sagt sie dann.

„Der Geruch, der Hang, dass das Grundstück abfällt zum See“, die „verwilderten Ecken“, die für DDR-Grundstücke typisch seien, all das sei ihr vertraut, sagt Jenny Erpenbeck. „Es ist alles angenehm normal und nicht geleckt, das ist etwas, was ich kenne.“ Das sei jedoch nicht der einzige Grund, weshalb sie hier liest. Auch, „weil ich es eine Schweinerei finde, dass ein Ort, der Potenzial hat, in ein Museum verwandelt zu werden oder zumindest bei der Familie bleiben sollte, Spekulationen zum Opfer fällt“, sagt sie.

Ein Stück Kindheit

Auch in Anne Radvanyis Gesicht liegt Wut, als sie abseits von Besuchern angesprochen wird. „Es war ein ständiges Hin und Her“, sagt sie, „schon der erste Eigentümer nach der Wende, hat meine arme Mutter gepiesackt, keiner wusste, was Recht und Gesetz ist.“ Für sie geht ein Stück Kindheit verloren. Als sie zu der Lesung kam, ist sie gleich zum See.

Nicht von ihrer Seite weicht am Abend Nils Busch-Petersen, der sie auf der Schaukel am Hang oft anschubste, als sie klein waren. „Nie war es hoch genug.“ Lachend erzählen sie auch, wie sie den See durchschwammen, „auf der Gegenseite anschlagen und zurück“.

Busch-Petersen, Jurist und Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, erinnert sich, dass hier immer Gesellschaft war. Erinnert sich an die Geburtstage von Ruth Radvanyi, der Tochter von Se­ghers, die 2010 verstarb, nennt Namen von Menschen, die sich in dem einfachen Wohnzimmer aufhielten. „Bestimmt war auch Christa Wolf hier, die waren alle hier“, sagt er. Für ihn ist jeder Name Argument, dass dieses Grundstück Geschichte hat, die es zu bewahren gelte.

Den Abschied selbst gestalten

Aber die Lesungen, die Uta Herz und Andrea Theis mit ihrem Kunstprojekt organisieren, sind Abschied. Theis erklärt, dass es wichtig sei, diesen selbst zu gestalten. „Im rechtlichen Sinne kann man nichts verändern“, sagt sie: „aber an der eigenen Haltung, wie man geht.“

Während Erpenbeck liest, schüttelt mancher den Kopf. Später geht es im Roman um Zerstörung, schematisch und tragisch wird der Abriss des Hauses geschildert. Dass dem Haus auf den Grundstück in Prieros Ähnliches blühen wird, ist vielen klar. Anne Radvanyi sieht keine Chance mehr, den Bungalow, der ihr gehört, zu erhalten. „Er hat es gekauft, die Sache ist erledigt, die Frage ist, was er damit macht“, sagt sie.

Er, das ist Matthias Franck, der neue Eigentümer des Grundstücks. Als „Journalist, Autor, Moderator“ stellt er sich auf seiner Homepage vor, es entsteht der Eindruck, er sei Gerechtigkeitsthemen auf der Spur

Lesungen in Prieros Das Kunstprojekt „c/o Radvanyi“ plant für den 30. 6., 1. 7., 5. 8. und 2. 9. weitere Veranstaltungen auf dem Anwesen. Am 21. 7. soll Ingo Schulze lesen. Für mehr Infos: theis.andrea@gmx.de

Gefragt, wie er zum Erbe von Anna Seghers steht, schimpft er ins Telefon. Sagt, alles sei heruntergekommen, es gebe Risse in den Treppen, es gebe keinen Steg, man komme nicht ins Wasser, ein Boot vermodere, ein Schuppen sei voller Müll. Die Radvanyis hätten kein Interesse am Grundstück gehabt, Seghers sei in all den Jahren nur fünf mal da gewesen, alles sei ungepflegt, man könne es nicht mal einer Flüchtlingsfamilie anbieten, und auf dem Grundstück sei alles verwildert. Auf den Einwand, dass ein naturbelassenes Grundstück mitten im Wald nichts Verwerfliches sei, sagt er, das Gespräch bringe nichts, man sei voreingenommen, er werde alles bestreiten, was geschrieben wird, und legt auf.

Der Mailverkehr verläuft konkreter. Auf die Frage, was er Anne Radvanyi für das Haus bezahlen wird, schreibt er: „Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich bin der Eigentümer, ich stehe im Grundbuch, Ich zahle Frau Rad­vanyi nichts. Wofür sollte ich bezahlen??“