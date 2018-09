Demo gegen Labour-Antisemitismus

Englische Ironie

In der Labour-Partei gibt es einen Antisemitismus-Skandal nach dem anderen. Nun protestierten hunderte Juden und Unterstützer dagegen.

MANCHESTER taz | Mitten im Regen unter den rund 1.500 jüdischen Demonstranten, die in Manchesters Memorial Park gegen Antisemitismus demonstrieren, steht ein kräftiger Mann mit roten Haaren. Der 38-Jährige aus Manchester mit der Bomberjacke heißt Dave Ewans. „Ich bin hier mit meinen Kumpels, nicht weil ich Jude bin, sondern weil ich schon ewig der antirassistischen Bewegung angehöre. Wir haben beschlossen, heute aus Solidarität zur Kundgebung gegen Antisemitismus zu kommen.“

Für Sonntag, eine Woche vor dem Parteitag der britischen Labour-Partei, hatten zwei britisch-jüdische Organisationen, der jüdische Dachverband Board of Deputies und die Vereinigung jüdischer Gemeinschaftsführer Jewish Leadership Council, zum Protest gerufen. Die beiden gelten mehr oder weniger als offizielle Stimme der britischen Juden.

Schon im April hatte die beiden Gruppen, allerdings damals nicht in Manchester, sondern vor dem britischen Parlament, zu einer Protestveranstaltung aufgerufen, welche dann zu monatelangen Gerangel und einem Skandal nach dem anderen bezüglich Labour und Juden führte. Auch jetzt, zwei Wochen nach der Verabschiedung einer Definition von Antisemitismus gemäß der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) durch Labours Führing, scheint die Krise keineswegs beendet.

Auch die Muslima Liz Arif-Fear aus Südlondon ist extra nach Manchester angereist, um sich solidarisch mit jüdischen Menschen zu zeigen. Es war jedoch keine vollkommen positive Erfahrung, gesteht sie, weil ein jüdischer Sicherheitsbeamter ihre Tasche durchsuchte. Sie glaubt, dass er sie aus der Menge zog, weil sie als einzige in der Menge Hidschab trug: „Ich verstehe das irgendwo, aber es schmerzt auch irgendwie.“ Dennoch ist sie sich im Klaren, warum sie kommen wollte: „Ich spüre und erlebe eine antisemitische Unterstömung in der britischen Gesellschaft und ich wollte mich einfach dagegen äußern.“

Patriotismus und englische Ironie

Arif-Fear, 30, die unter „Voice of Salam“ bloggt, glaubt, dass der steigende Antisemitismus zur Polarisierung in einer Welt Trumps und des Brexits gehört, in der auch der Islam als Problem erscheint. Auf der Veranstaltung in Manchesters Memorial Garden war sie jedoch nur eine von wenigen nicht-jüdischen Personen. Das ist schlecht, bedauert sie, „denn gemeinsam könnten wir gegen diese rassitischen, islamophoben und antisemitischen Störtendenzen besser ankommen.“

Ewans erzählt, dass auch er persönlich Antisemitismus gegen Juden beobachten konnte, vor allem in den sozialen Medien: „Viel davon liegt im weiteren Bereich der Verschwörungstheorien.“ Auch Jeremy Corbyn habe Aussagen gemacht, die in diese Richtung gehen, beispielsweise als er bei einen Bombenanschlag in Ägypten grundlos behauptete, Israel stünde dahinter. „Von Labour, anders als von anderen Parteien, erwarte ich einfach Besseres“, sagte er. Auch ein Repräsentant der kommunistischen Liga der an der Seite der Demo einen Stand aufgenaut hatte, kritisierte Labour.

Die Rednerbühne selbst wurde von zwei riesige Union Jacks geschmückt. Um den britischen Charakter zu untermalen, wurden kleine Fahnen auch unter den Anwesenden verteilt, die sich dann zusammen mit Plakaten mit Davidsternen, und ein paar Israelflaggen vermischten.

Wieso dieser Patriotismus? Im August kam an die Öffentlichkeit, dass Labourchef Corbyn im Jahr 2013 von „Zionisten, die wahrscheinlich ihr gesamtes Leben in Großbritannien lebten“ sprach, und sie beschuldigte, weder Geschichte noch englische Ironie zu verstehen. Nicht nur die Union Jacks sollten dem nun widersprechen, viele der Redner begannen ihre Ansprachen absichtlich mit ironischen Bemerkungen.

Kurz vor Jom Kippur

In der Einführung am Anfang der Protestaktion erinnerte einer der Sprecher an eine ganze Reihe von antisemitischer Kommentare und Aufdeckungen der letzten drei Monate. In ihnen hieß es beispielsweise, dass Vorwürfe des Antisemitismus nur eine Verleumdungskampagne oder von Israel gesteuert seien, oder dass es sich um böswillige Haltungen von trump-fanatischen Juden und Blair-Unterstützern handele. Es gab sogar Lob für Jeremy Corbyn von Seiten des ehemaligen KKK Grand Wizards David Duke und des ehemaligen Führers der rechtsextremen Partei Nick Griffins für seine Worte über Juden.

Die Präsidentin des britisch-jüdischen Dachvereins Board of Deputies, Marie van der Zyl, gab sich in ihrer Ansprache frustriert über den gerade vergangenen Sommer und verlangte, dass Corbyn sich entschuldigen solle und Verantwortung für seine eigenen Taten nehmen müsse. Die Partei solle endlich handeln.

Die Beifügung einer extra Präambel zur Adoptionserklärung der Definition des Antisemitismus nach IHRA wurde nicht nur von ihr kritisiert. Alle der Sprecher waren sich einig, es fehlten vor allem Taten hinter den Worten der Partei. Allen voran viel hierbei Ephraim Mirvis auf. Mirvis ist Hauptrabbiner der britisch-jüdischen Gemeinschaft.

Der Zeitpunkt seiner Ansprache, genau wie der der Veranstaltung konnte dabei, rein jüdisch gesehen, nicht bedeutender gewesen sein. Der jüdische Kalender steht nämlich kurz vor Jom Kippur, der am Dienstagabend beginnt. Hier wollen jüdische Menschen ihr Verhalten zur Rechenschaft ziehen, sich entschuldigen und auf den richtigen Weg zurückkehren.

Das sollten auch Labour und Jeremy Corbyn tun, verlangte Mirvis. „Wir sind eine starke und resistente britisch-jüdische Gemeinschaft. Wir werden uns nicht verängstigen lassen oder leise werden“, warnte Mirvis.

Hoffnung, dass die Protestaktion wirkt

Die Veranstaltung, bei der neben konservativen Politikern auch die in den letzten Monaten gemobbten und Antisemitisch beschimpften Labour-Abgeordneten Margarete Hodge und Louise Ellman sprachen, wurde mit einem Gebet des Hauptrabbiners, der israelischen und der britischen Nationalhymne beendet.

Lara, 33, eine orthodoxe Mutter aus Sheffield mit rosa-farbenem Kopftuch, hoffte, dass die Protestaktion etwas bewirkt hat. Sie spricht offen von ihrer Angst: „Ich wurde gegenüber von meinem Haus und vor meinen Kindern als Jüdin vor 14 Tagen verbal angegriffen.“

Antisemitsemitische Vorgänge in Großbritannien verbuchen gerade Rekordzahlen. 85 Prozent aller britisch-jüdischen Menschen halten sowohl Labour als auch den Parteichef Corbyn für antisemitisch. „Corbyn hat es geschafft die Juden zu vereinen.“ Wenn das nur nicht ironisch gemeint war.