Die CSU vor der Entscheidung

Kabale und Liebe

Der Machtkampf zwischen Seehofer und Söder geht in die Schlussrunde. Am Montag will die CSU-Landtagsfraktion den neuen Regierungschef bestimmen.

MÜNCHEN taz | Montag, 4. Dezember, 8 Uhr: Der neue Termin für den Showdown steht fest. Diesmal noch endgültiger als bisher. Danach, so heißt es mal wieder, werde die Machtfrage in Bayern geklärt sein.

Schon am Mittwochabend kam die überraschende Nachricht, dass Innenminister Joachim Herrmann gegen den ewigen Rivalen von Noch-Ministerpräsident Horst Seehofer, Markus Söder, antreten will. Das meldete die gewöhnlich gut informierte Süddeutsche Zeitung. Wenn das stimmt, dürfte dies als Versuch Seehofers gewertet werden, Söder doch noch zu verhindern. Bestätigen wollte Herrmann die Meldung nicht.

Von der viel bemühten Vokabel des Showdowns sollte sich der mit CSU-Ritualen weniger vertraute Nichtbayer aber nicht in die Irre führen lassen.

Zu den Gepflogenheiten der CSU gehören andere „Kampftechniken“. Mal lässt man sich von Brutus inspirieren, mal von asiatischer Kampfkunst: Die hohe Kunst besteht dann darin, den anderen ins Leere laufen zu lassen, unbedingt den direkten Kontakt zu vermeiden. Und natürlich: immer lächeln! Wer eine Chance haben will, muss während des Kampfes fortwährend die „legendäre Geschlossenheit“ der Partei loben.

In Sachen Harmoniebeschwörung liegt aktuell Markus Söder vorn, der behauptete in einem Fernsehinterview sogar, es gebe keine Lager in der CSU.

Es fallen viele Namen

Dem Söder-Lager bleibt die Hoffnung, dass der eigene Coup wie geplant gelingt, trotz der brisanten Meldung der Süddeutschen Zeitung. Am Montag will man in der Landtagsfraktion das Heft in die Hand bekommen. „Dann werden wir entscheiden und vermutlich einen Kandidaten, einen Spitzenkandidaten küren für das Amt des Ministerpräsidenten, den wir der Partei vorschlagen werden“, sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer am Mittwoch. Zuvor werde Seehofer in der Fraktion noch eine Erklärung abgeben. Und überhaupt sei dieses Verfahren im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten entschieden worden. Harmonisch, wie das bei der CSU so üblich ist. Ein Schelm, wer vermutet, der frühe Sitzungstermin könne damit zusammenhängen, dass man der Vorstandssitzung um 11 Uhr zuvorkommen wollte.

In der Fraktion ist unbekannt, was Seehofer ankündigen wird. Es gibt derzeit ein Szenario, das am häufigsten genannt wird: Demnach wird sich die Fraktion für Finanzminister Markus Söder als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 aussprechen. Dass der zuständige Parteitag, der anderthalb Wochen später zusammentritt, dieser Empfehlung folgen würde, galt bislang als wahrscheinlich.

Dass Seehofer freiwillig seinem Widersacher den Weg ebnet, ist unwahrscheinlich; noch vor Kurzem galt dieser Gedanke als ausgeschlossen. Aber selbst für diesen Fall bleibt zum einen offen, ob Seehofer dann als Ministerpräsident zurücktreten und Söder sofort den Posten überlassen würde, zum anderen aber auch, wie es an der Spitze der Partei weitergeht: Seehofer hatte ursprünglich angekündigt, beim Parteitag wieder als CSU-Chef anzutreten, aber auch hier werden Überraschungen nicht ausgeschlossen. Als potenzielle Nachfolger werden vor allem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie der Europapolitiker Manfred Weber genannt. Mitunter fällt auch der Name von Innenminister Herrmann.

Unsicherheitsfaktor Seehofer

Für den Fall, dass die Seehofer-Getreuen den Job des Regierungschefs nicht kampflos Markus Söder überlassen wollen, wäre neben Herrmann auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner ihre mögliche Kandidatin. Beide können es allerdings in puncto Beliebtheit in der Fraktion nicht mit Söder aufnehmen. Solange es nicht berechtigte Hoffnungen gibt, mit einem anderen Kandidaten bei der Landtagswahl mehr Sitze für die CSU herauszuholen, dürften sie in einer Kampfabstimmung gegen Söder chancenlos sein.

Der größte Unsicherheitsfaktor in allen Gedankenspielen heißt wie immer: Seehofer. Der Nochregent überlässt nur ungern anderen in der Partei die Regie. So ist auch denkbar, dass er seinerseits versuchen wird, der Fraktionssitzung mit einer eigenen Erklärung am Wochenende zuvorzukommen. Am Wochenende soll sich auch erstmals das von Seehofer eingesetzte Dreiergespann aus CSU-Vize Barbara Stamm und den beiden Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und Theo Waigel mit Seehofer treffen und Vorschläge zur personellen Zukunft der CSU machen.

Sollte es auf Söder hinauslaufen, müsste dieser natürlich auch bereit sein, die Spitzenkandidatur in der derzeitigen Lage der CSU zu übernehmen und dafür möglichst auf den Parteivorsitz zu verzichten. Auch wenn kaum jemand an Söders Ambitionen zweifelt, hat der Franke seinen Hut noch nicht offiziell in den Ring geworfen. Er strebe eine einvernehmliche Lösung an, ließ er verlauten. Was ja in einer so harmonieversessenen Partei wie der CSU auch möglich sein sollte.