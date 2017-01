Die Linke und Martin Schulz

Sozialeres Profil gesucht

Was bedeutet der Wechsel an der SPD-Spitze für die Linkspartei? Deren Spitzenkandidatin Wagenknecht bleibt skeptisch.

BERLIN taz | Nach Ansicht der Spitzenkandidatin der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, wird sich mit dem Wechsel an der SPD-Spitze für die Linke wenig ändern. „Es bleibt bei unserer Positionierung. Wir werden ohnehin keinen Lagerwahlkampf führen“, sagte Wagenknecht am Mittwochvormittag vor Journalisten.

Aber ist eine SPD, die im Wahlkampf stark auf soziale Gerechtigkeit setzt, nicht eine Konkurrenz zur Linkspartei? Wagenknecht verneint diesen Zusammenhang. „Es ist eine Illusion anzunehmen, je rechter die SPD, desto stärker die Linke. Das stimmt so nicht.“

Als SPD und Grüne 1998 eine Regierung formten, erreichte die Vorgängerpartei PDS ihr damals bestes Ergebnis, indem sie erstmalig die Fünf-Prozent-Hürde nahm. „Sie hätte eigentlich verlieren müssen in dieser Konstellation.“ Stattdessen habe die damalige PDS auch von der linken Wechselstimmung im Lande profitiert.

Derzeit hätte ein rot-rot-grünes Bündnis in Umfragen keine Mehrheit, was vor allem an der schwächelnden SPD liegt. Doch selbst wenn es reichte, würde eine SPD unter Martin Schulz überhaupt zur Linkspartei passen?

Wagenknecht ist skeptisch, ob die SPD mit Martin Schulz tatsächlich auch ein sozialeres Profil bekommt. „Ich habe die Sorge, dass ein neues Gesicht nicht mit neuen Inhalten einhergeht“, sagte sie. Schulz habe sich nie kritisch zur Agenda 2010 geäußert. „Ich will nicht die Türen zuschlagen, bevor er überhaupt gewählt ist, aber ausgeprägt optimistisch, dass es besser wird, bin ich nicht.“

Auch in der Europafrage vertreten die Spitzenkandidatin der Linken und der designierte Spitzenkandidat der SPD, die sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit im EU-Parlament kennen, gegensätzliche Ansichten. Während Schulz für mehr Europa und eine echte europäischen Regierung, die vom EU-Parlament gewählt wird, vorgeschlagen hatte, ist Wagenknecht dagegen, noch mehr Kompetenzen an die EU zu übertragen und kritisiert Schulz für seine, wie sie sagt, „unreflektierte Verteidigung“ der EU.

Wagenknecht plädiert dafür, jetzt die rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag zu nutzen und gemeinsame Anträge zu beschließen: etwa die Abgeltungssteuer, die Kapitalerträge mit einem vergünstigten Steuersatz privilegiert, abzuschaffen. „Das wäre ein Signal an die Wähler“, meint sie. Inhaltlich gibt es keinen Dissenz zwischen den drei Parteien, praktisch wird die SPD, solange sie in der Regierung sitzt, keine Politik gegen den Koalitionspartner machen.