Mittelschicht droht weg!

Der politische Rede: Wenn Sprache versagen, dann Gesellschaft aus.

Dem pfeift die Spatzen von allen Häusern ihren Dächern: Mittelschicht hat krank! Und wo Mittelschicht krank, bald auch Gesellschaft aus! Denn Mittelschicht ist Mitte, und Mitte ist Mittelschicht vons Ganze, ist Herz und Motor von Menschheit und Deutschland, das besonders. Doch nun dräut Zukunft!

Des nämlich bibbern Mittelschicht und daherum das Politik: Geht dem Zusammenhalt flöten? Tut Mittelstand den Bach runter und alle Wirtschaft und Gesellschaft auch? Oh wie wäre dem so bitter! Denn stürzt das Deutschland ein und reißt das geliebte Mittelding mit – was soll werden!

Guck Lage von Nation: Bürger haben bangst und ange, dass ihm wird wie unten. Schon nagt Proll und Armut an ihm spitz, droht bravem Mittelstand Rente wie denen, Hungertuch, Schmalhans, Skelettierung. Aber Mittelstand anders, besser, schöner doch! Darum kümmern muss!

Mittelschicht sind Anmut und Stabilidings

Mittelschicht, das nämlich sind: Anmut und Stabilidings, Würde und Aufstiegsbums, Wohlsein und Bildungswumm. Mittelschicht, dem sind Qualität sowie Kunst, Kultur und auch Theater. Und wenn das Mittelschicht porös und abgehängt: Oh weh, oh weia, oh wagalaweia wallala!

Denn Mitte von Gesellschaft, wo Mittelstand und Mittelschicht inmitten, ist Mitte, ist Ausgleich, ist Basis von Staat, Welt und allem sonst! Doch jetzt Alarm: Mittelschicht macht schrumpf, steigt ab, Mittelschicht goes Kirchenmaus! Gefahr, Gefahr, Ruin, Ruin! Das geliebte Mitteldings sieht schwarze Zukunft rabenschwarz! Dann Untergang dem Abendland, Weltenende, Ragnarök und gute Nacht!

Sorge bäumt auf, Angst essen Sprachen auf und Bregen sowieso: Mittelschicht droht das Unten, voll mit Schmutz und Ekel! Wird abgepump durch Steuer, zerzaus von schlechtes Wetter! Mittelschicht kaputt! Und das, obwohl steht Mitte zu und muss! Und nur wo Mitte hat, kann Mittelschicht inmitten sein!

Wo kein Zusammenhalt, dort kein Halt

Dafür muss das Gesellschaft zusammenstehen und zusammenhalten. Wo kein Zusammenhalt, dort kein Halt und Halten mehr, und Mittelschicht bald nachhaltig aus; wo aber Zusammenhalt, dort Halt und Halten, und Mittelschicht blüht in Speck!

Dem muss deshalb Mittelzeugs Konsens sein. Und Nein dem Spaltung! Darum: Sicherheit und Absicherung für Mittelschicht als Garant für Konsens und Zusammenhalt im Geist von Zusammenhalt, Konsens und Mittelschicht! Ja, Konsens und Zusammenhalt muss alles haben, und besonders den Mittelquark.

Dafür Zusammenhalt und Konsens an einem Strang! Auch das Unten geht zufrieden mit, bitteschön!

Damit ab sofort klar: Zusammenhalt und Konsens für, in und durch Gesellschaft, Wirtschaft und Politik für Zusammenhalt der Mittelschicht von wegen der Mitte von Gesellschaft, damit das Mittelschicht qua Mittelschicht dem Mittelschicht sich mittelschichtet! Hingegen ohne, wer hat Vorteil? Nein, Mittelquatsch nicht! Und dann Konsens tot. Deshalb ja Konsens, Zusammenhalt und Konsens!

So Zauberformel und Patentrezept. So Demokratie, und Demokratie ist für Mittelschicht als Mittelmurks wie Mittelscheiß Stütze wie Struktur.

Alloha, horrido und Mitteltum forever!

