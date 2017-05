Die Wahrheit

Häuptling arbeitsloses Braunhemd

Es gibt Menschen, die können loslassen, andere können das nicht. Der irische Premierminister gehört definitiv zur zweiten Gattung.

Die Menschen hängen an ihren Jobs, sofern sie in diesen unsicheren Zeiten welche haben. Enda Kenny hat einen, er ist Taoiseach, was die irische Bezeichnung für „Häuptling“ ist, heutzutage aber mit „Premierminister“ übersetzt wird. Dabei würde Häuptling besser passen, denn Kennys Partei heißt Fine Gael – Stamm der Gälen. Früher waren sie als „Blueshirts“ verschrien, was auf deutsch „Braunhemden“ heißt, denn im spanischen Bürgerkrieg unterstützten ihre Milizen die Faschisten. Gut, das ist verjährt.

Im Februar revoltierten die Fine-Gael-Hinterbänkler und stellten ihrem Häuptling ein Ultimatum: Sollte er kein Datum für seinen Rücktritt benennen, würde man nachhelfen. Kenny bat um einen Aufschub, denn der irische Nationalfeiertag, der St. Patrick’s Day, stand vor der Tür, und er hatte doch bereits die Kleeblätter gepflückt, die irische Premierminister an diesem Tag traditionell im Weißen Haus abgeben.

Während Kenny in den USA dem neuen Präsidenten Donald Trump die Stiefel leckte, um ihn zur Nachsicht gegenüber den 70.000 Iren ohne US-Visum zu bewegen, balgten sich seine Minister in der Heimat um die Nachfolge. Aussichtsreichster Kandidat schien der Minister für Soziales, Leo Varadkar, der sich als schwul geoutet hatte, damit er behaupten konnte, dass Irland mit ihm als Premierminister Progressivität demonstrieren würde.

Dazu gehört aber mehr als ein schwuler Häuptling. Den hatten ja schon die Apachen. Die irische Regierung hingegen will das neue Entbindungskrankenhaus in Dublin den Sisters of Charity übergeben. Die Nonnen haben in der Vergangenheit ja bewiesen, dass sie mit Kindern umgehen können, als sie junge Schwangere in ihren Klöstern als Sklaven hielten und deren Babys an Meistbietende in den USA verscherbelten.

Kenny hatte sich vor vier Jahren bei den Frauen entschuldigt, die von den Nonnen gequält worden waren. Aber die Sisters of Charity schulden ihnen bis heute drei Millionen Euro Entschädigung. Statt den Höllenschwestern das Grundstück wegzunehmen, überlässt man ihnen lieber das Krankenhaus.

Daran wird auch Varadkar nichts ändern können, denn seine Bemühungen um den Häuptlingsjob sind vergeblich. Als Kenny aus den USA zurückkehrte, sprach er nicht mehr von Rücktritt. Stattdessen sagte er, dass er die EU doch nicht im Stich lassen könne, wo so schwierige Brexit-Verhandlungen anstünden. Was sollten die Brüsseler denn ohne ihn tun? Kenny ignoriert seit Jahren geflissentlich die Frage auf den EU-Gipfeln, wenn er vorgestellt wird: „Enda wer?“

Vorigen Mittwoch ist ihm eine neue List eingefallen: Er trat als Parteichef zurück. Irgendwann später, vielleicht Mitte Juni, wenn der neue Parteichef sich eingearbeitet habe, wolle er vielleicht auch als Premierminister zurücktreten. Doch halt! Im Sommer merkt das keiner, da sind ja alle verreist. Und dann steht auch schon Weihnachten vor der Tür, die Zeit der Barmherzigkeit, wo niemand seinen Job verlieren sollte.

