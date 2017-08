Die Wahrheit

„Plumpst die Makrone in die Rhone“

Die Wahrheit startet wieder ihren alljährlichen Unterbringwettbewerb für Journalisten. Dem Gewinner winkt der legendäre Jieper-Preis.

Aufgemerkt, liebe Journalisten, Redakteure und Publizisten! Die Wahrheit startet auch in diesem Jahr wieder ihren traditionellen Unterbringwettbewerb. Dabei muss ein Nonsenssatz in einem Zeitungsartikel, einer Radiosendung, einem Fernsehstück oder einem Internetbeitrag untergebracht werden.

Da 2017 Frankreich Gastpartner der Frankfurter Buchmesse ist, lautet der Satz: „Plumpst die Makrone in die Rhone, diniert Monsieur Macron halt ohne.“ Einsendeschluss ist der 2. Oktober 2017. Senden Sie per Post oder per Mail einen Beleg an die Wahrheit. Gern darf auch die französische Variante untergebracht werden: „Tombe le macaron dans le Rhône, Monsieur Macron commande touron.“

Als Jieper-Preis winkt wie immer eine Flasche Gran Duque d’Alba. Die „große Ente“ wird am Samstag, dem 14. Oktober 2017, beim Wahrheitklubtreffen auf der Frankfurter Buchmesse am taz-Stand überreicht. Bisherige Gewinner sind unter anderem die FAZ, Perry Rhodan, Die Zeit, die Serie „Lindenstraße“, das Deutschlandradio Kultur, das ARD-Magazin „Brisant“, die Micky Maus und Radio Bremen.

