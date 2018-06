Die Wahrheit

„Spazierengehen“

Der Wahrheit-Comic am Wochenende kommt dieses Mal aus Belgien von Kamagurka. Er erklärt ein paar feine Unterschiede im Freien.

Kamagurka, mit Klarnamen Luc Zeebroek, wurde 1956 in Belgien geboren. Er studierte Kunst an der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, wo er heute lebt. Seit über vierzig Jahren geschätzt für absurden Humor, zeichnet er für diverse europäische und amerikanische Magazine wie Titanic, Eulenspiegel, Die Zeit oder den New Yorker. Mehr über ihn und seine Zeichnungen erfahren kann man auch auf kamagurka.com.

Die Wahrheit auf taz.de