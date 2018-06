Die Wahrheit

„Skulptur“

Der Wahrheit-Comic am Wochenende kommt diesmal aus Frankreich. Dorthe Landschulz hat sich die „Bildende Kunst“ genau angesehen.

Dorthe Landschulz wurde in Hamburg geboren, studierte dort und in Paris Illustration. Sie veröffentlicht unter anderem in „Stern“, „Titanic“ und „Tierwelt Schweiz“ und lebt in Frankreich. 2015 tourten ihre Bilder in einer Cartoon-Wanderausstellung durch zahlreiche deutsche Hauptbahnhöfe. Ihre Cartoons sind in vielen Sammelbänden von Lappan und Carlsen vertreten, zu finden sind sie auch im Netz: facebook.com/EinTagEinTier

Die Wahrheit auf taz.de