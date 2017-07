Die Übertragung: Eurosport wird die Tour de France in voller Länge live übertragen. Das Erste der ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein, auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Die Preise: Wer in Paris im Gelben Trikot auf dem Podium steht, erhält eine Siegprämie von stolzen 500.000 Euro. Die Differenz zu den anderen Trikotwertungen ist enorm. Die Gewinner des Grünen und Gepunkteten Trikots müssen sich mit je 25.000 Euro begnügen. Der beste Jungprofi im Weißen Trikot erhält 20.000, ein Etappensieg bringt 11.000 Euro. 50.000 Euro gibt es für den Sieg in der Mannschaftswertung, 20.000 erhält der kämpferischste Fahrer der gesamten Tour.

Die Favoriten: Titelverteidiger Christopher Froome ist der Gejagte. Der wohl stärkste Herausforderer ist der Australier Richie Porte. Die Franzosen setzen ihre Hoffnungen auf den Vorjahreszweiten Romain Bardet.