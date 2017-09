Doppelanschlag im Südirak

Behörden melden dutzende Tote

Bei einem Doppelanschlag im Südirak sind mindestens 50 Menschen gestorben und 90 verletzt worden. Der IS hat die Verantwortung für den Angriff übernommen.

BAGDAD rtr | Bei zwei Selbstmordanschlägen in der Nähe der südirakischen Stadt Nassirija sind am Donnerstag mindestens 50 Menschen getötet worden. Mehr als 80 Menschen seien verletzt worden, teilten die Polizei und Rettungskräfte mit. Der sogenannte Islamische Staat (IS) reklamierte die Attentate für sich. „Dutzende Schiiten“ seien getötet worden, hieß es in der Erklärung der Propoganda-Agentur Amak, des Sprachrohrs der radikalen sunnitischen IS-Miliz.

Nach Polizeiangaben waren ein Restaurant und ein Kontrollposten an einer Autobahn südwestlich von Nassirija Ziel der Anschläge. In dem Lokal habe ein Angreifer eine Sprengstoffweste gezündet. Drei oder vier weitere Angreifer hätten zugleich auf die Menschen in dem Restaurant geschossen. Unter den Opfern seien auch mehrere iranische Staatsbürger.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde wurden im Krankenhaus von Nassirija 50 Leichen eingeliefert. Die Zahl der Toten könne noch steigen, da einige Menschen sehr schwer verletzt worden seien.

Bombenanschläge sind im Süden des Iraks, wo der Großteil des Öls des Landes gefördert wird, eher selten. In der Region geht die irakische Armee gegen die IS-Miliz vor, die dort noch einige Gebiete unter ihrer Kontrolle hat