EU-Anhänger demonstrieren in London

Für ein neues Brexit-Referendum

In London gingen am Samstag Zehntausende für ein erneutes Brexit-Votum auf die Straße. Bei den Brexit-Befürwortern waren es deutlich weniger Demonstranten.

LONDON ap | In London haben Zehntausende für ein neues Referendum über einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union demonstriert. Brexit-Gegner liefen am Samstag mit EU-Fahnen durch das Zentrum der Hauptstadt zum Parlamentsgebäude und forderten, dass jedwede Austrittsvereinbarung den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt wird. Am zweiten Jahrestag des Brexit-Referendums meldeten sich auch Befürworter des Austritts zu Wort.

Die Organisatoren der Demonstration für ein zweites Referendum schätzten die Teilnehmerzahl auf 100.000. Eine Demonstration für den Brexit hatte wesentlich weniger Teilnehmer.

Die Befürworter eines zweiten Referendums begründeten ihre Forderung damit, dass die öffentliche Meinung sich gegen den Brexit wende, da die wirtschaftlichen Folgen klarer würden. James McGrory, einer der Organisatoren der Demonstration, sagte, den Wählern seien vor dem Referendum „alle möglichen Versprechungen“ gemacht worden. „Aber zwei Jahre später haben wir nur gebrochene Versprechen, eine Wirtschaft, die bereits die Belastung des Brexit spürt und eine Regierung, die durch interne Meinungsverschiedenheiten gelähmt ist“, sagte er.

Das Referendum vom 23. Juni 2016 war mit 52 zu 48 Prozent für einen Austritt aus der EU ausgegangen. Die Regierung und Bevölkerung sind aber gespalten, welche Wirtschaftsbeziehung sie künftig zur EU haben wollen. Die Scheidung ist für den 29. März 2019 geplant.

Sowohl die regierende Konservative Partei als auch die größte Oppositionspartei, Labor, sind gegen ein zweites Brexit-Referendum. Kleinere Parteien wie die Grünen und die Liberaldemokraten sind aber für eine erneute Abstimmung. Der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Vince Cable, sagte auf der Demonstration: „Der Brexit ist keine abgemachte Sache. Der Brexit ist nicht unvermeidlich. Der Brexit kann gestoppt werden.“

Der britische Außenminister Boris Johnson forderte hingegen Premierministerin Theresa May auf, einen „vollständigen britischen Brexit“ zu vollziehen. Er legte ihr nahe, von einer Möglichkeit eines Brexit abzusehen, den er mit Toilettenpapier verglich – „weich, nachgiebig und scheinbar unendlich lang“.