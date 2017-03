Eine Tote und Verletzte in Großbritannien

Attacke vor dem Parlament

Vor dem Parlamentsgebäude in London sind am Mittwochnachmittag Schüsse gefallen. Ein Polizist soll niedergestochen, eine Frau getötet worden sein.

LONDON/BERLIN ap/rtr/afp/dpa/taz | Beim Angriff am Parlament in London ist Medienberichten zufolge eine Frau getötet worden. Das berichtete die Agentur Press Association unter Berufung auf Ärzte. Weitere Menschen seien schwer verletzt worden.

In unmittelbarer Nähe des britischen Parlaments ist außerdem ein Mann von der Polizei angeschossen worden. Er soll zuvor einen Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Ob der Angreifer getötet oder verletzt wurde, war zunächst unklar.

Die Londoner Polizei sagte, Beamte seien wegen eines Zwischenfalls mit Schusswaffen auf der Westminster Bridge in der Nähe des Parlamentsgebäudes gerufen worden.

Der britische Nachrichtensender BBC und die Tageszeitung Guardian berichteten von mindestens zwei Vorfällen im Zentrum: dem Angriff auf den Polizisten und mindestens fünf Menschen, die von einem Auto auf der nahegelegenen Westminster Bridge angefahren und verletzt worden seien.

Eine Parlamentssitzung wurde ausgesetzt. Die Abgeordneten wurden aber von den Sicherheitskräften gebeten, das Parlamentsgebäude nicht zu verlassen. Auch die Regierung in der Downing Street No 10. blieb eingeschlossen. Premierministerin Theresa May sei in Sicherheit, hieß es.

Jahrestag der Terroranschläge von Brüssel

Die Straßen um das Parlament waren weiträumig abgesperrt, ebenso die Brücken über die Themse. In der Innenstadt kam es zu größeren Verkehrsstaus. In den Fernsehübertragungen war das Viertel um das Parlament geräumt und fast menschenleer.

„Wir behandeln dies als einen terroristischen Vorfall, bis wir etwas anderes wissen“, teilte Scotland Yard am Mittwoch auf Twitter mit.

Beim letzten Terroranschlag in London hatten im Juli 2005 vier Muslime mit britischem Pass in der Londoner U-Bahn und einem Bus Sprengsätze gezündet. 56 Menschen starben, etwa 700 wurden verletzt.

In Brüssel hatten am Mittwoch Menschen der Terroranschläge vor genau einem Jahr gedacht. Drei islamistische Selbstmordattentäter rissen am 22. März 2016 am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen mit in den Tod und verletzten mehr als 300 weitere.