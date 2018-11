Empörung über Rückkehrerplakate

Oh du Christsoziale!

Kurz vor Weihnachten wirbt das Innenministerium damit, rückkehrende Geflüchtete zu belohnen. Social-Media-Nutzer halten nicht viel von der Aktion.

Bunte Flaggen aus mehreren Ländern, ein Text in verschiedenen Sprachen, in der linken Ecke das Logo des deutschen Innenministeriums. Auf den ersten Blick sehen die Plakate aus wie eine Werbung für Sprachkurse – finanziert von Bundesinnenminister Horst Seehofer höchst persönlich. Bei genauerer Betrachtung wird klar: Das stimmt so wohl eher nicht.

„Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!“, steht darauf in Großbuchstaben geschrieben. Darunter, versteckt in einer Emailadresse: „Freiwillige Rückkehr“. Das Innenministerium hat den Slogan in mehrere Sprachen übersetzen lassen, unter anderem auf Arabisch und Russisch. Die Plakatreihe „ziert“ derzeit die Bahnhofswände in mehreren deutschen Städten. Das Innenministerium hat eine halbe Millionen Euro Steuergeld dafür ausgegeben.

Ein fragwürdiges Zeichen

Hinter all dem steckt eine Werbeaktion: Das Ministerium will für zwölf Monate die Wohnkosten von Geflüchteten in ihrem Heimatland übernehmen. Allerdings nur, wenn diese sich bis zum 31. Dezember dieses Jahres entschieden, freiwillig Deutschland zu verlassen. Die Aktion richtet sich eigentlich nur an Geflüchtete, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Das lässt sich anhand der Plakate aber nicht erkennen, jeder Geflüchtete könnte sich deshalb angesprochen fühlen.

Die Plakate sind ein fragwürdiges Zeichen, erst recht so kurz vor Weihnachten. Denn unterschwellig könnte die Botschaft lauten: „Verschwindet, wir wollen euch hier nicht!“ So sieht es jedenfalls ein großer Teil der Community auf Twitter und Instagram.

So wird einem Politikwissenschaftler von der Uni Duisburg-Essen schlecht, wenn er die Plakate sieht, wie er auf Twitter schreibt.

Wie sehr ich mich als Deutscher für dieses Plakat und seine Botschaft „Wir wollen euch hier nicht“ schäme. Pauschal, aufgrund von Nationalität. Besonders die Kombination mit Afghanistan-, Syrien- und Somalia-Flaggen. Mir wird schlecht von der sozialen Kälte, die es ausstrahlt. pic.twitter.com/alkmk17WAw — Dennis Michels (@Herr_Michels) 22. November 2018

Eine Mitarbeiterin eines Marketing-Unternehmens schämt sich für die vorweihnachtliche Aktion.

Stehe hier und möchte mich bei jedem Passanten, der verstört auf das Plakat sieht und sich adressiert fühlt, entschuldigen. #Fremdschämen für meine derzeitige Regierung und die Tage bis zur nächsten Wahl zählen. pic.twitter.com/4sR5R32rdh — Jasmin Fayad (@jasfay) 21. November 2018

Andere User*Innen werden durch die Plakate inspiert, ihre Empörung auf kreative Art und Weise zu äußern.

So steht auf einem Zettel, der auf ein Plakat geklebt wurde: „Es ist schön mit euch, bleibt doch hier!“

Auf anderen Plakaten wurde der Slogan einfach überklebt.

Hey @BMI_Bund ihr denkt auch mit Geld kann man alles kaufen? Ihr seid wie Team Rocket aber ohne Style! #freiwilligerückkehr #asozialstaat #deutschland pic.twitter.com/29AKSOerbE — Mama Platzda (@Hug_a_tree94) 24. November 2018

Auf ein anderes Plakat wurde rote Farbe gespritzt. Es soll wohl an Blut erinnern.

Jetzt bis zum 31.12. buchen und Frühbucherrabatte sichern! Das @BMI_Bund zahlt Ihnen die ersten zwölf Monate in einer malerisch gelegenen Unterkunft!*



*Angebot gilt nicht im Falle des frühzeitigen Ablebens#fckBMI #freiwilligeRückkehr pic.twitter.com/PvW0vCH7n1 — B. Lesen 📚🐀 (@B_Lesen) 21. November 2018

Mit den Zetteln und Postings wollen die Menschen zeigen, wie entsetzlich und beschämend sie die Plakate finden. Sie wollen ihnen einen neuen Sinn verleihen und darauf aufmerksam machen, dass viele Geflüchtete alles riskiert haben, um nach Deutschland zu kommen.