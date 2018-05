Entführter Vietnamese Trinh Xuan Thanh

Die Widersprüche der Slowakei

Gab es eine Beteiligung an der Entführung aus Berlin? Die slowakischen Behörden winden sich bei den Ermittlungen.

Für Peter Pellegrini, den slowakischen Ministerpräsidenten, ist alles erledigt: „Der vietnamesische Botschafter kann definitiv bestätigen, dass die fragliche Person, die in Deutschland gekidnapped wurde, nicht in der Delegation war, die von Bratislava abgereist ist.“ Also sei klar, so Pellegrini, dass die Slowakei nicht mit ihrem Regierungsflugzeug einen entführten Vietnamesen transportiert habe. Diesen ungeheuerlichen Verdacht gibt es seit drei Wochen. Laut vietnamesischer Regierung gab es aber auch gar keine Entführung.

Die slowakischen Behörden verstricken sich in Widersprüche. Sie haben nach taz-Recherchen viel früher von der Sache gewusst, als sie heute zugeben. Der Generalbundesanwalt hat bereits am 28. September 2017 ein Rechtshilfeersuchen an die Slowakei gestellt. Es ging um den „Verdacht der ausländischen Agententätigkeit im Auftrag der vietnamesischen Regierung“, und es wurde auch erwähnt, dass das Treffen zwischen slowakischen und vietnamesischen Regierungsvertretern im Hotel Bôrik in Bratislava, das drei Tage nach der Entführung stattfand, in engem Zusammenhang mit dieser stehen soll.

Anfang November landet das Ersuchen bei der Nationalen Kriminalagentur, die dem Innenministerium unterstellt ist. Am 24. November beschließt ein Gericht, dass Telefondaten von Beschuldigten herausgegeben werden, die sich am Hotel aufgehalten haben sollen.

Ende November fragen die slowakischen Polizisten dann beim Chef der Protokollabteilung des Innenministeriums an, der auch beim Treffen dabei war. Die Entführung erwähnen sie nicht, er wird aber ausdrücklich um jegliche Informationen von Belang gebeten. Der Protokollchef schickt eine knappe Beschreibung, verschweigt aber, dass anschließend eine zwölfköpfige Gruppe von Vietnamesen – inklusive des inzwischen per Haftbefehl gesuchten Vizegeheimdienstchefs – mit einem slowakischen Regierungsflugzeug das Land verließ.

Das Wissen war zu diesem Zeitpunkt offenbar längst breiter gestreut. Staatspräsident Andrej Kiska berichtet jetzt davon, was ihm bereits Ende letzten Sommers zu Ohren gekommen sei: Dass ein Vietnamese aus Deutschland entführt und in die Slowakei verschleppt worden sei, dass ihm ein falscher Pass ausgestellt und er mit einem slowakischen Regierungsflugzeug aus der EU ausgeflogen worden sei. „Es schien mir unglaublich, dass unser Innenministerium in eine Entführung verwickelt ist“, so Kiska, der dem Regierungskurs öfter kritisch gegenübersteht. „Es war wie in einem schlechten Hollywoodfilm.“