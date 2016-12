Essays zum Pop

Die Musik ist größer als wir

Jace Clayton reist an versteckte Orte des globalisierten Pop. Über sein Buchdebüt: „Uproot. Travels in 21st Century Music and Digital Culture“.

Reisender in Sachen Musik, das klingt nach Handelsvertreter. Auf Jace Clayton trifft das nicht zu. Unter seinem Künstlernamen DJ/rupture legt der New Yorker zwar Platten auf und produziert zudem selbst in wechselnden Konstellationen Musik, etwa mit der holländischen Band The Ex. Aber der Mittdreißiger bietet nicht nur an, er gibt sein Wissen auch weiter: Clayton schreibt regelmäßig als Autor für US-Publikationen wie frieze und bloggt unter dem Namen Mudd Up!.

In seinem Buchdebüt „Uproot. Travels in 21st Century Music and Digital Culture“ versammelt er Essays, die im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Popmusik stehen. Er erklärt darin die Veränderungen, die auf dem Feld der Onlinedistribution und durch Einsatz von Software bei der Musikproduktion entstanden sind. Claytons Buch verknüpft schlaue Gedanken mit scheinbar nebensächlichen Reisebeschreibungen, uneitel wiewohl exakt, und verschafft damit seinen Lesern Eindrücke auch von entlegenen musikalischen Phänomenen. „Musik ist größer als wir, das macht gerade ihre Schönheit aus. Es wird immer Songs geben, die die Welt aus einem ungeahnten Winkel zum Klingen bringen.“

Um zu erfahren, wie Musikwirtschaft im 21. Jahrhundert funktioniert, besucht er Orte abseits des Hauptstroms. Ihn wundert der Einsatz des Gesangseffekts Autotune in den Songs der marokkanischen Berber. Also reist er in die Metropole Casablanca und erfährt von Produzenten und KünstlerInnen, warum Autotune – ursprünglich ein Effekt zur Begradigung von schiefen Tönen im Chartspop – auch in Marokko eingesetzt wird. Das dort verbreitete melismatische Singen führt in der Computer-Korrektur zu faszinierenden Ergebnissen: Je größer die Gesangskapriolen, desto extremer die automatische „Verbesserung“ durch den digitalen Prozessor, was wiederum zu Stimmenverfremdungen führt. „Autotune gives you a better me“, klärt der Produzent Adil El Milouid den US-Amerikaner auf.

Geht Clayton auf Reisen, lässt er sich treiben, etwa als er in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston unterwegs ist, um nach dem Zustand der Soundsystem-Kultur zu forschen. Dort gerät er in eine Streetparty, auf der ein DJ beinharte Dancehall-Tracks spielt, aber zwischendurch „Careless Whisper“ von George Michael droppt, nicht die naheliegendste Wahl in der homophoben Vorstellungswelt des Dancehall-Reggae. „Timing plus conviction“, definiert Jace Clayton das Gespür des DJ.

Clayton bleibt optimistisch

Freilich klappt ihm die Kinnlade runter, als er sieht, wie frenetisch die Tanzenden auf „Careless Whisper“ reagieren. Darin erkennt Clayton das Ideal von jamaikanischer DJ-Kultur. „Musik und Gemeinschaft verschmelzen zu einem lebenden Organismus, den alle Anwesenden gleichermaßen pflegen.“ Während Pop in Marokko durch die Digitalisierung floriert, ist die Musikindustrie im Westen genau deshalb in die Krise geraten. Clayton bleibt trotz der andauernden Katerstimmung optimistisch: „Für jeden Geschäftszweig, der aufgrund der Verbreitung von digitaler Technologie versickerte, haben sich neue Verdienstmöglichkeiten aufgetan“, schreibt er im Vorwort.

Clayton durchsuchte das Netz bereits Mitte der Neunziger auf Suche nach Musik. Allerdings hat ihn seine Sozialisation in der DJ-Kultur den Respekt vor Tonträgern bewahren lassen. Noch heute legt er mit zwei Turntables und einem CD-Spieler auf, zusätzlich setzt er den Laptop ein. Für eine Klanganalyse von MP-3s verfolgt er die Geschichte dieser Sounddateien zurück bis zu ihrer Erfindung im Fraunhofer-Institut, wo MP-3 einst auf Basis des Songs „Tom’s Diner“ programmiert wurde. Während sich die MP-3 als gängiges digitales Musikformat durchgesetzt hat, sind eine Vielzahl von Internet-Updates wieder verschwunden, wie Clayton am Beispiel der Plattform Myspace zeigt.

Von der schieren Masse an Musik im Netz lässt sich Clayton nie beeindrucken. Das Wesen des DJ vergleicht er mit dem eines Bibliothekars. Überhaupt hat viel von dem, was er uns näherbringt, gar nichts mit dem Glamour-Versprechen von Pop zu tun. Clayton wirft Schlaglichter auf Szenen jenseits des Hipness-Radars, auf hidden cities, wie er sie nennt.

Das Buch Jace Clayton: „Uproot. Travels in 21st-Century Music and Digital Culture“. Farrar, Strauss &Giroux, New York 2016, 274 Seiten, rund 15 Euro

Er besucht „Cumbia Sonidero“-Partys in New York, die von einem hispanischen Publikum frequentiert werden, das vom DJ per Mikrofon begrüßt wird. Seine Songs stiften Zugehörigkeitsgefühl! Anders als die Musik, die geografische und sprachliche Grenzen mühelos überwindet, arbeiten Tausende allein in New York, in ständiger Angst ausgewiesen zu werden: Sie leben illegal in den USA. „Die Sonidera-Revolution gedeiht abseits der Scheinwerfer. Man sieht keine hochgereckten Fäuste, sondern eingezogene Köpfe. Menschen hören genau hin, was die tiefen Frequenzen ihnen sagen.“