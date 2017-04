52 Jahre alt, lebt als Schriftsteller in Kiel. Sein erstes Buch „Kanak Sprak“, 1995 erschienen, beschreibt in einer sehr eigenen Sprache das Leben junger türkischstämmiger Männer in Deutschland. In seinem gerade erschienenen Roman „Evangelio“ stellt er Martin Luther auf der Wartburg einen skeptischen Wächter an die Seite, der die Geschichte erzählt. Für den katholischen Landsknecht Burkhard ist der Reformator ein Ketzer. Den muss er aber im Auftrag seines Hauptmanns beschützen, was er mit zunehmender Achtung tut. „Evangelio“ ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und kostet 22 Euro.