Urteil gegen Bayer

Die Jury habe Monsanto die Botschaft geschickt, „dass es sein Geschäftsgebaren ändern muss“, sagten Anwältinnen von Kläger Edwin Hardeman am Mittwoch. Gerade hatte ein Gericht in San Francisco die US-Tochterfirma des Bayer-Konzerns zu 80 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt. Das Unternehmen müsse dafür haften, dass sein Pestizid Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat Hardemans Krebs mitverursacht habe. Er hatte es jahrelang auf seinem Grundstück gespritzt.

Straf-SchadenersatzMonsanto hatte den Geschworenen zufolge fahrlässigerweise nicht genügend vor dem Risiko gewarnt. 75 Millionen Dollar der zugesprochenen Summe sind deshalb ein Straf-Schadenersatz. Die Anklage berief sich auf Tier- und Zellversuche sowie Studien, die Menschen mit und ohne Glyphosat-Kontakt verglichen. Bayer erklärte jedoch, bei Hardeman gebe es andere Risikofaktoren wie sein hohes Alter und eine Hepatitis-Erkrankung.

Aktienkurs fällt

Bayer kündigte Berufung gegen das Urteil an – so wie nach dem ersten verlorenen Glyphosat-Prozess im August. Dennoch fiel der Bayer-Aktienkurs am Donnerstag um bis zu 3,3 Prozent auf ein 7-Jahres-Tief von 54,48 Euro.