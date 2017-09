Genveränderter Mais in Italien

Anbauverbot bleibt bestehen

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden: Die Regelung für die Pflanze MON 810 in Italien war rechtswidrig, kann aber in Kraft bleiben.

FREIBURG taz | Italien durfte den Anbau des gentechnisch veränderten Maises MON 810 nicht unter Berufung auf das „Vorsorgeprinzip“ verbieten. Dies entschied jetzt der Europäische Gerichtshof (EuGH).

MON 810 ist die einzige genveränderte Pflanze, die in der Europäischen Union zum Anbau zugelassen ist. MON 810 wird hier vor allem in Spanien angebaut. In zahlreichen Staaten gibt es allerdings na­tio­na­le Anbauverbote, so auch in Deutschland seit 2009 und Italien seit 2013.

Eigentlich können EU-Staaten nur vorübergehende „Sofortmaßnahmen“ gegen zugelassene Genpflanzen treffen. Voraussetzung sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse über eine wahrscheinliche Gefahr für Mensch, Tier oder Umwelt. Darauf berief sich auch Italien 2013. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit kam in einem Gutachten jedoch zum Schluss, dass es keine neuen Erkenntnisse gebe.

Das EuGH-Verfahren wurde dann ausgelöst, weil das Landgericht Udine drei italienische Bauern, die trotz Verbots MON 810 anbauten, zu einer Geldstrafe verurteilte. In diesem Verfahren ging es um die Frage, ob das italienische Anbauverbot wirksam ist. Zentrale Frage beim EuGH war, ob Italien sich auf das im EU-Umwelt- und Lebensmittelrecht geltende Vorsorgeprinzip berufen kann. Der EuGH verneinte dies. Das Vorsorgeprinzip sei vor allem dann relevant, wenn es kein wissenschaftlich begleitetes Zulassungsverfahren gab. MON 810 sei jedoch vor der Zulassung wissenschaftlich geprüft worden.

EuGH hat Verbot nicht aufgehoben

Trotz der Entscheidung ist das italienische Verbot noch in Kraft. Seine Wirksamkeit ende nämlich erst, so der EuGH, wenn die EU-Kommission es förmlich aufhebe. Eine solche Aufhebung ist nicht erfolgt. Auch das deutsche Anbauverbot von 2009 ist von der EU-Kommission nicht aufgehoben worden und damit weiter in Kraft.

Die EU-weite Zulassung von MON 810 gilt bis 2018. Im neuen Zulassungsverfahren gelten nun aber neue Regeln, die die Europäische Union in der Opt-out-Richtlinie von 2015 beschlossen hat. EU-Staaten können Hersteller bitten, ihr Gebiet aus dem Zulassungsantrag auszunehmen. Wenn der Hersteller dennoch eine EU-weite Zulassung will und erhält, können Mitgliedstaaten auch aus agrarpolitischen und anderen Gründen den Anbau verbieten. Monsanto hat für MON 810 keine Zulassung für Deutschland beantragt.