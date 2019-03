Wahlen auf Bundesstaatsebene: Nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl haben die 190 Millionen Nigerianer am Samstag Gouverneure und Landesparlamente in 29 der 36 Bundesstaaten neu gewählt. Aufgrund technischer Probleme oder Störungen wird die Wahl in sechs Bundesstaaten am 23. März wiederholt.

Regierungspartei obenauf: Während die Bundesstaaten in Süd-Süd und Süd-Ost – das Ölfördergebiet des Niger-Flussdeltas und das ehemalige Biafra – für Kandidaten der Oppositionspartei PDP (People’s Democratic Party) stimmten, hat der Rest des Landes mehrheitlich die Regierungspartei APC (All Progressives Congress) gewählt. Einzige Ausnahme ist der Bundesstaat Oyo im Südwesten, wo die PDP siegte.

Gewalt forderte Tote: Laut zivilgesellschaftlichen Beobachtern kamen im Rahmen der Wahlen 58 Menschen ums Leben. In Süd-Süd und Süd-Ost sei das Militär stark zum Einsatz gekommen.