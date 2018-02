Die Koalitionsgespräche haben genug Zeit gelassen, sich Gedanken über die #Groko zu machen. Das muss jetzt alles raus. Unsere Social-Media-Schau.

Puh, geschafft! Lange wurde geredet, vieles wurde in Mikrofone gesagt, noch mehr darüber ins Internet geschrieben – mehr als vier Monate nach der Bundestagswahl im September steht nun der Koalitionsvertrag. CDU, CSU und SPD haben sich geeinigt. Merkel wird wohl ihre letzte Legislaturperiode antreten. Die SPD bekommt ein paar wichtige Ministerposten. Der Martin ist auch noch dabei.

Nach dem ersten Aufatmen wird nun noch mehr darüber ins Internet geschrieben: etwa unter den Hashtags #Groko, #Koalitonsvertrag oder #Heimatministerium. Kurz: Wenn Tweets BundesministerInnen werden könnten, dann wohl diese hier – unser Social-Media-Überblick zur neuen, alten Großen Koalition:

Man ist sich wieder einig:

Martin: "The same procedure as last Legislaturperiode?"



Angela: "The same procedure as every Legislaturperiode!"



Dinner for #GroKo #SPD #CDU #Sondierungen