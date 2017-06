Großbrand in London

Mehrere Tote, viele Verletzte

Ein gewaltiges Feuer in einem Hochhaus in London bringt zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Lage ist weiter unübersichtlich.

LONDON ap/afp/dpa | Bei einem Großbrand im Westen von London sind mindestens sechs Menschen getötet und viele verletzt worden. Mindestens 74 Patienten würden in Kliniken behandelt, 20 von ihnen seien in einem kritischen Zustand, teilten die Rettungskräfte am Mittwochmittag über Twitter mit.

Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers um 1 Uhr Ortszeit in dem 24-stöckigen Grenfell Tower im Stadtteil North Kensington waren kilometerweit Rauchschwaden zu sehen. Feuerwehrleute waren unablässig im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Unklar war, ob sich noch Menschen in den Gebäude befanden.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb auf Twitter, dass ein Großeinsatz ausgerufen worden sei. Rund 200 Feuerwehrleute und 45 Fahrzeuge waren laut Polizei im Einsatz. Freunde und Familienangehörige von dort lebenden Bewohnern des Hochhauses sagten, sie könnten ihre Lieben nicht erreichen.

George Clarke, der im britischen Fernsehen die Serie „Amazing Spaces“ moderiert, sagte Radio 5 Live, dass er in Asche gehüllt gewesen sei, obwohl er 100 Meter entfernt von dem Geschehen war. Er habe Menschen gesehen, die Taschenlampen aus den oberen Stockwerken geschwenkt hätten, um Hilfe zu bekommen. Rettungskräfte hätten einen „unglaublichen Job“ gemacht, um die Leute aus dem Gebäude zu holen.

„Wir sahen Menschen, die schrien“, sagte hingegen Augenzeugin Nassima Boutrig, die gegenüber von dem brennenden Gebäude lebt. Viele Menschen hätten nach Hilfe gerufen, doch die Einsatzkräfte hätten nur in den unten gelegenen Stockwerken helfen können. „Das Feuer war oben, oben, oben. Sie konnten das Feuer nicht stoppen.“

Gebäude könnte einstürzen

Augenzeuge Tim Downie sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, dass er Angst gehabt habe, das Gebäude würde einstürzen. „Es war das Schrecklichste, was ich je gesehen habe“, sagte er. „Ich hoffe nur, dass sie alle herausgeholt haben.“ Helfer brächten Essen, Wasser und Kleidung für die Menschen, die aus dem Gebäude fliehen müssten.

Die Einsatzkräfte halten das Gebäude derzeit für stabil genug, um weiter darin nach möglicherweise eingeschlossenen Menschen zu suchen. Ein Experte überprüfe laufend die Statik des Grenfell Towers, sagte die Londoner Feuerwehrchefin Dany Cotton am Mittwoch in der Nähe des Gebäudes, aus dem immer noch Rauchschwaden emporstiegen. Einsatzkräfte seien bislang bis zum 19., 20. Stockwerk gelangt.

Die Feuerwehrleute arbeiteten mit Atemmasken und unter sehr harten Bedingungen, um den Brand zu bekämpfen, sagte der stellvertretende Feuerwehr-Chef Dan Daly. Die Rettungsdienste wiesen Anwohner in der Gegend an, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In den Straßen um das Gebäude wimmelte es von Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeugen. Hubschrauber kreisten. Bewohner benachbarter Gebäude mussten ihre Wohnungen verlassen. Erschöpfte Feuerwehrleute streckten sich auf dem Bürgersteig aus. Freiwillige brachten Wasserflaschen.

