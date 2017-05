Großkundgebung in Polen

„Die Freiheit verteidigen“

Redner beim „Marsch der Freiheit“ kritisieren die PiS-Regierung hart. Deren Parteichef Kaczynski hält die Demonstranten für irregeführt.

WARSCHAU ap | Tausende Polen haben mit einem Marsch in Warschau gegen die Politik der populistischen Regierungspartei unter Jaroslaw Kaczynski protestiert. Redner bei dem „Marsch der Freiheit“ am Samstag sagten, die Regierung unter der konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit habe die Unabhängigkeit von Polens Gerichten und anderen Institutionen in einem solchen Ausmaß untergraben, dass das Land heute nicht mehr in die Europäische Union oder Nato aufgenommen würde, wenn es nicht schon Mitglied wäre.

„Wir werden es Kaczynski nicht erlauben, uns aus Westeuropa zu nehmen“, sagte der Bürgermeister der westpolnischen Stadt Posen, Jacek Jaskowiak. „Gemeinsam werden wir die Freiheit verteidigen.“ Die Protestveranstaltung wurde von der oppositionellen Partei Bürgerplattform organisiert. Doch beteiligten sich auch andere Oppositionsparteien und die Organisation Komitee zur Verteidigung der Demokratie.

Die Protestteilnehmer sind darüber besorgt, wie die Partei Recht und Gerechtigkeit seit dem Amtsantritt 2015 ihre Macht gefestigt hat. Die Partei hat die Unabhängigkeit der Gerichte und der öffentlich-rechtlichen Medien auf eine Weise untergraben, die auch die EU alarmiert hat.

Kaczynski sagte am Samstag, die Demonstranten seien irregeführt. „Freiheit existiert in Polen und nur diejenigen, die die Realität nicht wahrnehmen, können das in Frage stellen“, sagte er.

Das Warschauer Rathaus, das von der Bürgerplattform kontrolliert wird, schätzte die Zahl der Teilnehmer an dem Protest auf 90.000. Die der Regierung unterstellte Polizei gab die Zahl mit 12.000 an. In jedem Fall waren es deutlich weniger Teilnehmer als die 240.000, die im Mai 2016 gegen die Regierung protestiert hatten.