Grüße von Deniz Yücel

Gut, dass ihr da seid

Diese Botschaft, die am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor verlesen wurde, übermittelte der inhaftierte Journalist mündlich über seine Anwälte. Wir dokumentieren sie hier.

Den Wert eines Konzerts im Atatürk-Kulturzentrum oder am Brandenburger Tor, den Wert von Raki und Fisch in einer heruntergekommenen Taverne am Goldenen Horn, die kühle Einsamkeit des Pontosgebirges, die dunklen Gassen der Altstadt von Diyarbakir, diese Werte wissen Sie nicht zu schätzen.

Das einzige, was sie zu schätzen wissen, ist der Preis dieser Grundstücke.

Sie haben über 150 Journalisten und Tausende andere mit absonderlichen Vorwürfen belegt und verhaftet. Aber sie haben uns eigentlich nicht verhaftet. Sie haben uns als Geiseln genommen. Ihr Ziel war, über uns die Gesellschaft einzuschüchtern. Doch in den letzten Wochen haben wir gesehen: Es ist ihnen nicht gelungen.

Wir haben keine Angst. Und Hundertausende Menschen in diesem Land haben ebenfalls keine.

Ich grüße und umarme euch,

DENIZ

