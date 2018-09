Hausbesetzung in Berlin-Kreuzberg

Besetzer dürfen vorerst bleiben

Aktivisten besetzen leerstehende Wohnungen, geräumt wird nicht. Der Eigentümer sagt Verhandlungen für die nächste Woche zu.

BERLIN taz | Statt Pfefferspray und Polizeigewalt, jubelnde Nachbarn und alte Hausbesetzersongs – der Tag hätte schlechter enden können für die AktivistInnen, die am Samstagnachmittag mehre Wohnungen in der Großbeerenstraße 17a besetzten. Noch am Abend sagte der Eigentümer zu, die BesetzerInnen zu dulden, bis die Verhandlungen über eine zukünftige Nutzung abgeschlossen sind. Mindestens bis nächste Woche Freitag ist eine Räumung damit abgewendet.

„Spekulationen Stoppen – Leerstand besetzen“ steht auf dem Transparent, das die BesetzerInnen gegen 16 Uhr an der zerbröckelnden Fassade der Großbeerenstraße 17a in Kreuzberg herunterlassen. Mindestens in zwei Wohnungen, die seit vielen Jahren leerstehen, sind sie zuvor eingedrungen.

Die Polizei ist schnell vor Ort, kann aber den Eigentümer, die katholische Aachener Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH, über Stunden nicht erreichen. Da so der für eine Räumung benötigte Strafantrag nicht gestellt wird, hält die Polizei sich zurück.

Vor dem Haus gesellen sich interessierte PassantInnen und AnwohnerInnen zu den AktivistInnen, im Laufe des Abends werden es immer mehr. Es gibt Musik, die Stimmung ist gelassen. Viele befürworten die Besetzung, nicht zuletzt weil sie selber von den explodierenden Mieten im Kiez betroffen sind: „Solange es keine Gewalt gegen Menschen gibt, hege ich grundsätzlich Sympathie für solche Aktionen.“ sagt Nathanael Siring, der seit drei Jahren in Kreuzberg wohnt, „es ist völlig unmöglich hier noch etwas bezahlbares zu finden.“

Mehr als ein Symbol

Die BesetzerInnen, die sich als Hausprojektgruppe bezeichnen, sind nach eigenen Angaben alteingesessen im Kiez und teilweise selbst von Verdrängung bedroht. Sie wollen nicht nur ein Ort für ihr Hausprojekt finden, sondern auch gegen steigende Mieten und spekulativen Leerstand protestieren. Denn das Gebäude ist schon seit mehr als zehn Jahren ungenutzt, in einem Kiez, dessen Neuvermietungspreise zu den teuersten in Berlin zählen. „Häuser zu besetzen ist eines der letzten Mittel, überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, so eine Aktivistin während der Kundgebung.

Vor dem Haus sagt die Linke-Abgeordnete Gabi Gottwald: „Besetzungen sind ein legitimes Mittel, um auf Leerstand aufmerksam zu machen.“ Auch die Grünen treten innerhalb des Senats für einen anderen Umgang mit Besetzungen ein. Die Bundestagsabgeordnete Canan Bayram (Grüne) plädiert für eine Entkriminalisierung von zivilem Ungehorsam und eine Abkehr von der Berliner Linie.

Als sich der Eigentümer schließlich telefonisch meldet und sofort räumen lassen will, bereiten sich die PolizistInnen schon vor und die UnterstützerInnen positionieren sich vor dem Hauseingang. Doch dann gelingt es Katrin Schmidberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten der Grünen, einen Kompromiss auszuhandeln.

Es wird ein Zwischennutzungsvertrag abgeschlossen, der es den BesetzerInnen erlaubt, in einer Wohnung des Gebäudes zu bleiben, bis die Verhandlungen über die zukünftige Nutzung des Gebäudes abgeschlossen sind. Von einer Räumung wird vorerst abgesehen, die Polizei zieht sich zurück. Sichtbar angespannt, aber erleichtert, resümiert Schmidberger: „es war ein entscheidender Schritt weg von der Berliner Linie“, jener Polizei-Maßgabe, die besagt, dass Besetzungen innerhalb von 24 Stunden zu räumen sind.