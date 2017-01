Homosexuellen-Rechte in Peru

Ein Teilsieg für die Ehe für alle

In Peru sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften bislang nicht erlaubt. Ein Gericht ordnete nun jedoch an, die Ehe eines homosexuellen Paares anzuerkennen.

QUITO epd | Die Justiz in Peru hat die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare gestärkt. Ein Gericht in der Hauptstadt Lima ordnete am Montag (Ortszeit) an, die Nationale Meldebehörde müsse die Ehe eines homosexuellen Paares anerkennen, wie die Zeitung La República berichtete.

Ein Peruaner hatte geklagt, weil die Meldebehörde seine in Mexiko geschlossene Ehe 2012 nicht registrieren wollte. Nach jahrelangem Rechtsstreit siegte er nun in erster Instanz.

Aktivisten der Lesben-, Schwulen-, Bi- und Transsexuellen-Bewegung (LGBT) bezeichneten das Urteil als einen „Meilenstein auf dem Weg zur Anerkennung von homosexuellen Familien“. In Peru sind Homo-Ehen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften bislang nicht erlaubt.

Eine entsprechende Gesetzesinitiative hatte das Parlament 2015 abgelehnt. In Lateinamerika werden gleichgeschlechtliche Ehen in Argentinien, Uruguay, Kolumbien, Brasilien und in Teilen Mexikos anerkannt.