Freitagabend trifft sich Bundeskanzlerin Merkel mit dem indischen Premierminister Narendra Modi zu einem „informellen Abendessen“ in Berlin. Merkel will offenbar die Gelegenheit nutzen, die Themen zu vertiefen, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Staatsbesuch im März diskutiert hat: unter anderem die Wiederaufnahme der Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien, die Zusammenarbeit mit Universitäten und in der Forschung sowie der Aufstieg Chinas. Modi war vor allem in Europa, um die Kooperation mit Skandinavien zu vertiefen und um am Commonwealth Gipfel in Großbritannien teilzunehmen. In London empfingen ihn Demonstranten, die den Schutz indischer Frauen vor Vergewaltigung forderten und Modis BJP eine Mitschuld an den jüngsten Fällen gaben. (bp)