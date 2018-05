Die Insektenköchin Nicole Sartirani ist 1983 auf dem Land in der Nähe von Bergamo geboren. Die Familie hatte eine kleine Landwirtschaft, eine Zeitlang auch einen Weinberg. Später studierte Sartirani Kommunikation und Sprachen in Rom, sie beherrscht fünf Sprachen. Seit 1999 kam sie immer wieder nach Berlin, seit sechs Jahren lebt sie hier und arbeitete in verschiedenen Restaurants im Service. Seit zwei Jahren kocht sie ernsthaft mit Insekten und präsentiert ihre Kreationen z. B. bei „Streetfood auf Achse“ in der Kulturbrauerei oder beim „Street Food Thursday“ in der Markthalle Neun. Dort ist sie jeden zweiten Donnerstag, immer in ungeraden Kalenderwochen.

Die Schauspielerin Sartirani versuchte sich schon in Italien als Schauspielerin. Ihren größten Auftritt in Berlin hatte sie bislang in „Bloody, medium oder durch“. In dem Doku-Theaterstück, das 2016 im Ballhaus Naunynstraße Premiere hatte und bis heute im Repertoire ist, erzählen Migranten, die in der Berliner Gastronomie arbeiten, unter der Regie von Anestis Azas ihre Geschichte: die Japanerin Kaoru Iriyama, der Grieche Michail Fotopoulos, der Syrer Nizar Basal und eben Nicole Sartirani.

Die Insekten Zwei Milliarden Menschen weltweit essen zumindest gelegentlich Insekten. Nur bei uns gelten die Proteinbomben als eklig. Das will Sartirani ändern mit ihrer Initiative „Mikrokosmos“. Mit der Website informiert sie vor allem über die Vorteile der Ernährung mit Insekten. Sie gibt Workshops, organisiert Events und schreibt den Blog Mikromagazine. www.mikrokosmosberlin.com.