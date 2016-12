Kampf um Aleppo

Menschen warten auf Evakuierung

Mehrere Rebellengruppen berichten über eine neue Waffenruhe. Dafür gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Ein Krankenwagen fällt unter Beschuss.

ALEPPO dpa/afp/rtr | Das Ringen um den Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus den Rebellengebieten der umkämpften syrischen Stadt Aleppo geht weiter. Kurz vor dem geplanten Transport hieß es, dass in den Rebellengebieten bei Beschuss mindestens drei Menschen verletzt worden sind. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte am Donnerstag, Regimekräfte hätten auf Menschen geschossen, die eine Straße für den Transport hätten freiräumen wollen. Die zivile Rettungsorganisation Weißhelme bestätigte den Vorfall. Sie meldete fünf Verletzte, darunter zwei ihrer Mitarbeiter.

Aktivisten berichteten am frühen Morgen zunächst, die Kämpfe hätten abgenommen. Laut Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte habe es auch in der Nacht Gefechte zwischen Regime und Rebellen gegeben.

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge stehen 20 Busse und zehn Krankenwagen bereit, um die Aufständischen und ihre Familien aus dem Osten von Aleppo in die nordwestliche Stadt Idlib zu bringen. Weiter heißt es, die Evakuierungsaktion werde „auf Befehl von Russlands Präsident Wladimir Putin“ von der russischen Stelle zur Überwachung der Waffenruhe in Zusammenarbeit mit den syrischen Behörden vorbereitetet, erklärte das Ministerium. Die syrischen Behörden garantierten die Sicherheit aller Rebellenkämpfer, die bereit seien, die Stadt zu verlassen. Zuvor hatte bereits ein syrischer Militärvertreter von einer neuen Einigung über einen Rückzug gesprochen. Ebenso hatten mehrere Rebellenmilizen am Mittwochabend von einer Waffenruhe berichtet.

Zuvor geb es darum offene Fragen: Die syrische Regierung hat die Waffenruhe bislang nicht offiziell bestätigt. Die mit dem Regime verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah warnte, bei den Gesprächen über die Evakuierung Ost-Aleppos gebe es „schwere Komplikationen“.

Auch die Menschenrechtsbeobachter erklärten zunächst, bislang habe es kein neues Abkommen gegeben. Beide Seiten hätten sich nicht auf den Abzug von Zivilisten aus den von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja im Nordwesten Syriens einigen können. Diesen soll der mit Syrien verbündete schiitische Iran im Gegenzug für die Evakuierung Ost-Aleppos gefordert haben. Fua und Kafraja werden vor allem von Schiiten bewohnt.