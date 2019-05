Klage gegen Bayer-Tochter Monsanto

Die Guten und die Bösen

Frankreich ist empört: der Agrarkonzern Monsanto legt Listen mit Freunden und Feinden an. Bespitzelter Le-Monde-Journalist klagt dagegen.

PARIS taz | Die französische Justiz ermittelt gegen das Agrochemieunternehmen Monsanto wegen der mutmaßlichen Erfassung von Glyphosat-Gegnern und Befürwortern in einer heimlichen Liste. Mit dem Papier wollte die heutige Tochter des deutschen Bayer-Konzerns 2016 offenbar das Verfahren zur Bewilligung seiner auf dem Wirkstoff Glyphosat beruhenden Unkrautvernichter durch die EU für sich entscheiden.

Bayer steht ohnehin wegen der Übernahme von Monsanto im vergangenen Jahr vor gravierenden Problemen: In den USA klagen mehr als 13.000 Menschen gegen Monsanto, weil sie Glyphosat für Krebserkrankungen verantwortlich machen, vor zwei Wochen verweigerten die Aktionäre dem Vorstand die Entlastung.

Auch in den französischen Medien war bereits enthüllt worden, wie Monsanto versucht hatte, Einfluss auf die politischen Entscheidungen und Gutachten von Fachleuten zu nehmen. In Frankreich, wo die Meinungen dazu besonders stark auseinander gingen, erwies sich diese Interessenpolitik als kontraproduktiv: PräsideEmmanuel Macron will unter dem öffentlichen Druck die für den privaten Gebrauch bereits verbotenen Glyphosatmittel bereits bis 2021 völlig aus der Landwirtschaft verbannen, sofern bis dann der Landwirtschaft alternative Produkte zur Verfügung stehen.

Die Brüsseler EU-Kommission hatte dagegen 2017 einer auf fünf Jahre befristeten Weiterverwendung zugestimmt. Glyphosat ist das weltweit am meisten benutzte Pestizid, laut der Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (IARC) aber „wahrscheinlich krebserregend“.

Krebsliga ist „Anti-Monstanto“

Für den ohnehin umstrittenen Konzern Monsanto stand bei der Glyphosat-Zulassung womöglich zu viel auf dem Spiel, um sich an die Regeln zu halten, besonders das Agrarland Frankreich stand dabei im Fokus. Wie die Zeitung „Le Monde“ am Wochenende enthüllte, wurde die PR-Agentur Fleishman-Hillard beauftragt, nützliche Informationen über die Haltung von Politikern, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen zusammenzutragen. Links in der Tabelle die „Guten“, rechts die „Bösen“. Monsanto wollte seine Freunde und Gegner besser kennen, um die Strategie anzupassen.

In der Folge seien Hunderte von Ministern, Abgeordneten und Vertreter von Agrar- und Umweltschutzorganisationen nach Kriterien der Zustimmung oder Ablehnung von Glyphosat und genmanipulierten Organismen erfasst und mit Kommentaren gelistet worden. So erhielt die französische Krebsliga den Hinweis „Anti-Monsanto“, die frühere Umweltministerin Ségolène Royal das Etikett „null beeinflussbar“, während Verantwortliche des wichtigsten Bauernverbands FNSEA auf der Seite der Befürworter der Agrochemie aufgeführt wurden.

Für „Le Monde“ kommt das einer heimlichen Überwachung gleich, da neben der von 0 bis 5 abgestuften Pro- und Kontra-Haltung zu Monsanto-Produkten auch persönliche und vertrauliche Informationen wie private Telefonnummern und Freizeitaktivitäten gesammelt und registriert wurden. Einer der bespitzelten Le-Monde-Journalisten hat deswegen bereits Ende April gemeinsam mit der Zeitung Klage eingereicht. Monsanto habe gegen das Strafgesetz verstoßen, das es verbietet, in einer Datenbank ohne Zustimmung der Betroffenen persönliche Angaben zu politischer oder weltanschaulicher Meinungen zu erfassen.

Peinlich für Bayer

Selbstverständlich kann sich Monsanto auf die Unschuldsvermutung oder Unkenntnis der potenziell illegalen Vorgänge berufen und sich sogar mit gespielter Entrüstung von Praktiken einer womöglich übereifrigen Auftragsfirma distanzieren. Hingegen hat sich das von Bayer trotz aller bereits hinlänglich bekannten Schattenseiten übernommene amerikanische Unternehmen mit seinem sehr „intensiven“ Lobbying in der europäischen selber das negative Bild gezeichnet, das die Vorwürfe von „Le Monde“ sehr glaubhaft erscheinen lassen. Für Bayer, wo die Aktionäre den Konzernchef Werner Baumann Ende April desavouiert haben, ist diese neue Affäre höchst peinlich.

Entsprechend hat Bayer inzwischen reagiert und eine externe Anwaltskanzlei mit der Aufklärung der Vorwürfe beauftragt. Intern solle Matthias Berninger, Leiter des neu geschaffenen Bereichs Public Affairs und Nachhaltigkeit, die Aufarbeitung vorantreiben und das Verhalten der unterschiedlichen Beteiligten überprüfen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Sonntagnachmittag mit.“ Nach einer ersten Analyse verstehen wir, dass ein solches Projekt Bedenken und Kritik ausgelöst hat“, teilte Bayer mit. „Dies ist nicht die Art, wie Bayer den Dialog mit unterschiedlichen Interessengruppen und der Gesellschaft suchen würde. Wir bitten daher um Entschuldigung.“ Bayer sagte zudem zu, die Ermittlungen der französischen Staatsanwaltschaft vollumfänglich zu unterstützen.