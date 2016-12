Klageverzicht der Energieriesen

Atomklage? Nein danke

Die Energiekonzerne ziehen einen Teil ihrer Klagen wegen des Atomausstiegs zurück. Atomgegner sehen das als „PR-Maßnahme“.

HAMBURG/DÜSSELDORF/BERLIN afp/rtr/dpa | Die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt hat den angekündigten Verzicht mehrerer deutscher Energiekonzerne auf einen Teil ihrer Klagen wegen des Atomausstiegs als unzureichend kritisiert. „Wenn die AKW-Betreiber jetzt 20 Klagen fallen lassen, so ist das nicht viel mehr als eine PR-Maßnahme“, erklärte Ausgestrahlt-Sprecher Jochen Stay am Samstag. In den Verfahren gehe es lediglich um 600 bis 800 Millionen Euro.

„Dagegen umfassen die Klagen, die die Stromkonzerne weiter aufrechterhalten, ein Volumen von elf bis zwölf Milliarden Euro“, kritisierte Stay. Die nun aufgegebenen Klagen seien zudem teilweise juristisch „aussichtslos“. „Manche hatten die AKW-Betreiber bereits in ersten Instanzen verloren. Bei anderen ist klar, dass die geforderten Summen nicht zu halten sind.“

Die Unternehmen Eon, RWE, EnBW, Vattenfall und die Stadtwerke München sind einem Schreiben an die Bundestagsfraktionen zufolge bereit, eine Reihe von Klagen gegen die Bundesrepublik zurückzuziehen, wenn das Gesetz zum Atomausstieg in Kraft getreten ist. Demnach wollen sie auf Schadenersatz für das kurzfristige Herunterfahren von Atommeilern nach dem Reaktorunfall von Fukushima im Jahre 2011 verzichten.

Voraussetzung sei, dass die Empfehlungen der Atomkommission wie geplant umgesetzt würden und es eine vertragliche Vereinbarung dazu gebe. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) begrüßte die Erklärung zur Rücknahme einiger Klagen.

Im Fall des Atommoratoriums von 2011 geht es um Forderungen von E.ON in Höhe von 380 Millionen Euro, bei RWE um 235 Millionen und bei EnBW um 261 Millionen Euro. Bei ersten Verfahren hatten die Konzerne vor Gericht bereits einen Dämpfer erhalten.

Staatlicher Fonds über 23 Milliarden Euro

Dem Schreiben zufolge sind die Versorger auch bereit, auf Klagen im Zusammenhang mit den Atommülllagern Gorleben und Schacht Konrad zu verzichten. In Branchenkreisen wurde der Wert des Klageverzichts auf über zwei Milliarden Euro beziffert.

Das Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung der kerntechnischen Entsorgung soll in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden. Zunächst hatte der „Spiegel“ über den Brief der Atomkonzerne berichtet. Im Gegenzug für ihren Verzicht erhalten die Unternehmen demnach Rechtssicherheit beim Atomausstiegsgesetz.

Die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission zur Finanzierung des Atomausstiegs hatte im April empfohlen, dass die Energiekonzerne 23,3 Milliarden Euro in einen staatlichen Fonds einzahlen sollen, um die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls zu finanzieren.

Dieses Thema wäre dann für die Konzerne erledigt; sie müssten daneben noch Stilllegung und Rückbau von Atomkraftwerken übernehmen sowie schwach- und mittelradioaktive Abfälle geeignet „verpacken“.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag entschieden, dass die Betreiber der deutschen Atomkraftwerke nur geringen Anspruch auf Entschädigungen wegen des Atomausstiegsbeschlusses von 2011 haben.

Klagen gegen Brennelementesteuer

Die Rücknahme weiterer wichtiger Klagen sagten die Konzerne hingegen nicht zu. So hatte das Bundesverfassungsgericht E.ON, RWE und Vattenfall wegen Mängel beim Gesetz zum beschleunigten Atomausstieg einen Ausgleich zugesprochen, den die Regierung bis Mitte 2018 regeln soll. Dabei dürfte es um Hunderte Millionen Euro gehen.

Vattenfall klagt zudem vor einem internationalen Schiedsgericht in den USA auf Schadenersatz von 4,7 Milliarden Euro. Zudem will das Verfassungsgericht im kommenden Jahr über die Klage auf Rückzahlung der seit 2011 erhobenen Kernbrennstoffsteuer entscheiden.

E.ON hat nach eigenen Angaben bislang rund 2,7 Milliarden Euro an den Fiskus gezahlt, RWE 1,7 Milliarden Euro und EnBW 1,4 Milliarden Euro.

Keine Gefährdung durch Bergwerk Asse?

Berater des Bundesumweltministeriums empfehlen einem Bericht zufolge, den im ehemaligen Bergwerk Asse eingelagerten Atommüll dort zu belassen. Nach neueren Analysen könne eine Gefährdung der Bevölkerung durch einen Verbleib der Abfälle unter Tage ausgeschlossen werden, zitiert der „Spiegel“ aus einem Papier der Strahlenschutzkommission (SSK) zur Stilllegung der Anlage in Niedersachsen. Das gelte auch, wenn die Schachtanlage unkontrolliert volllaufe.

In der Asse lagern seit Jahrzehnten Tausende Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. 2013 beschloss der Bundestag, sie bergen zu lassen. Dieses langwierige und teure Unterfangen berge aus Sicht der Strahlenschutzexperten aber ein höheres Risiko für Beschäftigte und Bevölkerung der Region, als den Müll dort zu lassen, berichtet der „Spiegel“. In früheren Studien sei die Gefahr unrealistisch hoch eingeschätzt worden.

Ein Sprecher von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte, das Ministerium sehe „keinen Anlass, sich von der gesetzlichen Verpflichtung zur Bergung der Asse-Abfälle zu verabschieden“.

Das Gesetz schreibe vor, dass die Rückholung des Atommülls abgebrochen werden müsse, „wenn deren Durchführung für die Bevölkerung und die Beschäftigten aus radiologischen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Gründen nicht vertretbar ist“.