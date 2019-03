Kolmune Der rechte Rand

Feierabend-Nazi unkündbar

Denniz Kiebitz ist in der rechtsextremen Szene aktiv. Sein Arbeitgeber VW wollte ihm deshalb kündigen – verliert aber auch in zweiter Instanz vor Gericht.

Der VW-Konzern ist in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Hannover mit der Kündigung von Denniz Kiebitz gescheitert. Seit Jahren ist der VW-Mitarbeiter in der rechtsextremen Szene aktiv. Der Wolfsburger Konzern will sich die Urteilsbegründung genau ansehen und dann eventuell weitere juristische Schritte überlegen, wie ein Unternehmenssprecher sagte.

Mit dem Urteil trennt das Landesarbeitsgericht scharf zwischen rechtsextremen Freizeitaktivitäten und dem Beruf. Im April vergangenen Jahres hatte bereits das Arbeitsgericht Braunschweig erklärt: „Was der Mann in seiner Freizeit auch getan haben könnte, es stellt keinen Verstoß gegen seine Pflichten als Arbeitnehmer dar.“

Im Volkswagenwerk Salzgitter sind Kiebitz’ politische Aktivitäten in der militanten Hammerskin-Szene seit Jahren bekannt. Eine Aktion im „Bierkönig“ auf Mallorca 2017 hatte mit zu der nun erneut gescheiterten Kündigung geführt. Mit einer Gruppe von 15 Rechtsextremen störte der VW-Mitarbeiter ein Konzert in der berüchtigten Partylocation mit einer Reichskriegsflagge und der Parole „Ausländer raus“. Die rechten Skins dachten wohl, ihre Parolen kämen hier an.

Doch nicht nur die Sängerin Mia Julia Brückner, die gerade auf der Bühne war, wollte sich das nicht bieten lassen, sondern auch andere Gäste. „Macht sofort die Scheiße da runter“, rief Brückner von der Bühne und sang mit ihren Fans „Nazis raus“ und „Jeder Nazi ist ein Hurensohn“. Nach Buhrufen wurde die Gruppe aus dem Bierkönig hinausgedrängt.

Abfindungsangebot abgelehnt

Brückner erklärte auf Facebook: „Ich werde niemals in meiner Gegenwart geschweige während meines Auftrittes diverse Flaggen, Handzeichen oder Ähnliches tolerieren noch akzeptieren und schon gar nicht einfach weiter performen, nur weil es der ‚einfachere Weg‘ wäre … Hass, Gewalt und Schmerzen haben auf unseren Partys nichts zu suchen!!!!“

Auf Facebook erfuhr die Sängerin großen Zuspruch. Das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts erkannte Kiebitz auf Fotos, welche die rechtsextreme Reisegruppe feiernd im Bierkönig oder mit Hitler-Gruß am Strand zeigen. Im VW-Werk Salzgitter sollen damals Kollegen den Druck auf Kiebitz erhöht haben.

VW reagierte: Der Mitarbeiter musste einen Anhörungsbogen beantworten. Einen Monat nach dem Vorfall auf Mallorca wurde ihm fristlos gekündigt. Auch der Betreiber einer Diskothek in Braunschweig, wo der VW-Mitarbeiter als Türsteher jobbte, entließ ihn. Vor Gericht erklärte Kiebitz Anwalt, dass sein Mandant ein Abfindungsangebot von VW in Höhe von 150.000 Euro abgelehnt habe.