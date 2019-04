Kolumne Flimmern und Rauschen

Die gesunde Eitelkeit der Promis

Sperenzchen der Schönen und Reichen: Jan Böhmermann hat eine Klage gegen das Kanzleramt eingereicht. Günther Jauch verkauft seine Firma.

Es gehört ab einem gewissen Level des Promi­tums dazu, die Dinge sehr grundsätzlich und persönlich zu nehmen. Das steigt ab dem bekannten Warhol’schen 15-Minuten-Ruhm über die Teilnahme am Dschungelcamp, GNTM-Casting und Schuhgeschäftseröffnung rasant an. Nur um dann später bei redlich erworbenem Ruhm in eine Art orientalische Gelassenheit überzugehen.

Dann fährt man beispielsweise zwei Monate durch Aus­tralien, ausgemusterte „Tatort“-Kommissare machen auch mal eine Zweitausbildung zum Sternekoch oder man schreibt einfach ein Buch. Die Ausnahme von dieser Regel heißt Günther Jauch, aber der ist erst später dran.

Vielleicht liegt es daran, dass diese normative Gelassenheit eben mit „orientalisch“ umschrieben wird, dass sie Jan Böhmermann im Moment abgeht. Obwohl der sich wirklich im Griff hat: Als er und seine Familie Personenschutz brauchten. Als sich die ARD unverfroren von ihm abwandte und das ZDF ihn ebenfalls fasst im Regen stehen ließ.

Jedenfalls hat Böhmermann jetzt das Bundeskanzleramt verklagt. Weil Angela Merkel damals Böhmermanns „Schmähgedicht“ über Recep Tayyip Erdoğan am Telefon mit ebendiesem „bewusst verletzend“ nannte. Diese undiplomatische Einschätzung stellt jetzt den Casus knacktus dar, der am 16. April in Berlin verhandelt wird. Nun ist Böhmermanns Anwalt Christian Schertz auch mit einer – damit das keine Tatsachenbehauptung wird, schreib ich aus formaljuristischen Gründen jetzt mal besser – meiner Meinung nach gesunden Eitelkeit gesegnet.

Ohne Kameras, keine Show

Könnte also ein lustiger Showdown werden bei Gericht. Nur schade, dass auch nach der Reform der Vorschriften zur Gerichtsöffentlichkeit Kameras im Saal weiter bis auf wenige Ausnahmen tabu sind. Sonst wäre die nächste Spezialausgabe des „Neo Magazins Royal“ schon im Kasten. Wobei: „Böhmermann verklagt Kanzlerin“ stinkt nach wie vor ab gegen die wahren Klassiker wie „Titanic verklagt Papst“ – äh, ne, umgekehrt.

Der Papst ist dafür ’ne prima Überleitung zu Günther Jauch. Der bekannte Aldi-Weinzulieferer und ehemals größter Journalist der ARD hält sich ja auch für ein ziemlich überhöhtes Tier und klagt deswegen gern und viel.

Aktuell macht er aber anders auf sich aufmerksam: Jauch verkauft seine Anteile an seiner Produktionsfirma i&u an den Finanzinvestor KKR, dem auch schon mal ProSiebenSat.1 gehörte, worüber sich seinerzeit ein gewisser Harald Schmidt auf Sat.1 hübsch lustig machte. Harald Schmidt ist dem deutschen Fernsehen schon länger abhanden gekommen. Von daher kann es eigentlich nur heißen: Böhmermann, übernehmen Sie! Doch Vorsicht: Er könnte klagen. Macht aber nichts: Beider Anwalt in Mediensachen heißt in der Regel: Christian Schertz.