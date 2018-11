Carlos Haas wurde in den 80ern in Guatemala adoptiert und sucht jetzt seine Mutter – in der taz am wochenende vom 17./18.11. Außerdem: Wie Mitglieder von Spezialeinheiten der Polizei und Bundeswehr ein rechtes Terrornetz bildeten. Und: Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Boris Pahor, 105 Jahre alt, der im KZ Deutsch gelernt hat. Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und bei Facebook und Twitter.