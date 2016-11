Kolumne Liebeserklärung

Briten auf Toblerone-Entzug

Die Schokolade wird jetzt in Großbritannien mit weniger Dreiecken verkauft. Wir Briten wollten den Brexit – aber nicht um diesen Preis!

Seit dem Brexit-Referendum vor vier Monaten müssen die Briten eine neue, ungewählte Regierungschefin, eine strauchelnde Währung und steigende Inflationsrate ertragen, aber jetzt reich t ’s! Denn jetzt geht es um Toblerone, diese dreieckige Schokolade, diese Reminiszenz an die Schweizer Alpen, und: des Briten Lieblingsgeschenk an den Feiertagen.

Landauf, landab erinnert dieser süße, nussige Geschmack an Wintertage; daran, wie man, in eine Decke eingemummelt, auf dem Sofa sitzt; wie man gemeinsam mit der Familie Filme schaut; wie die Finger von klebriger geschmolzener Schokolade überzogen sind, weil man mit voller Kraft diese überdimensionierten Dreiecke auseinanderbrechen musste. Diese Erinnerungen werden nun in die goldenen Prä-Brexit-Tage verbannt.

Mit den gestiegenen Kosten für die Inhaltsstoffe begründet der Toblerone-Hersteller Mondelez seine Maßnahme, bei der in Großbritannien verkauften Version des Schokoriegels auf einige Dreiecke zu verzichten – und einfach den Abstand zwischen den Dreiecken zu vergrößern.

Während ganz Europa über die Feiertage den vollen Riegel genießen darf, müssen wir Briten mit der Hälfte auskommen. Natürlich zum gleichen Preis wie vorher. Weniger Schweizer Alpen, mehr Nationalpark Brecon Beacons in Wales.

Jessica Abrahams Die Autorin kommt aus London, schreibt für das Prospect Magazine und ist gerade bei der taz zu Gast.

Wir sind bekannt dafür, vieles zu ertragen. Aber das ist zu viel. Bei Twitter und Facebook sind die Menschen geschockt. „Ich bin gefangen in einem Albtraum und kann nicht aufwachen“, schrieb einer.

Ein anderer wandte sich direkt an die Firma: „Ihr habt gerade Millionen trauriger Briten das Weihnachtsfest versaut.“ Andere bieten einfach Prä-Brexit-Toblerone – teilweise schon angegessen – zu astronomischen Preisen an.

Wir wollten Großbritannien wieder groß machen. Wir wollten unser Land wiederhaben – aber jetzt wollen wir nur unsere Toblerone zurück.